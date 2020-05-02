الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطفال

لاحظ قراء اصطحاب بعض المتسوقين في المراكز التجارية أطفالهم، خلافاً للتعليمات الهادفة إلى الوقاية من انتشار فيروس كورونا، داعين إدارات المراكز إلى عدم السماح بدخول الأطفال وصغار السن إلى المراكز خلال الفترة الحالية.

هدايا

فوجئ قراء يقيمون في عجمان بقسائم شرائية بقيمة 100 درهم، توزع على المنازل من مركز اللولو للتسوق، في مبادرة منه للتخفيف من الأعباء المالية الناجمة عن ظروف مواجهة فيروس كورونا.

ليمون

استغرب قارئ الارتفاع الكبير في سعر الليمون أخيراً، بعد أن كان البصل هو المادة الغذائية الأكثر ارتفاعاً في السعر، وأشار إلى أن سعر كيلوغرام الليمون بلغ 18 درهماً في بعض المنافذ.

إيجار

اشتكى مستأجرون تهرب المكاتب العقارية من الرد على اتصالاتهم من أجل بحث إمكانية تأجيل الأقساط خلال الفترة الحالية، بسبب الأوضاع الناجمة عن ظروف مواجهة فيروس كورونا، واستمرت في تحصيل الشيكات كالمعتاد.

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تسوّل

تساءل قراء عن سبب تجمع العديد من الأشخاص الذين يبدو عليهم هيئة المتسولين أمام بعض الفلل في شارع الوحيدة 13A في دبي، ولفتوا إلى احتمال أن يكون بعض أصحاب الفلل يشجعونهم على هذا التصرف من خلال تزويدهم بالطعام، على الرغم من أن هذا الأمر يعد مخالفاً للتعليمات الهادفة إلى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

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