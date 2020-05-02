الامارات | «إسعاف دبي» توزع المير الرمضاني على عائلات الطواقم الميدانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» توزع المير الرمضاني على عائلات الطواقم الميدانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزعت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف المير الرمضاني وألعاب أطفال على عائلات مسعفين ومشغلي مركبات الإسعاف وفنيي الطب الطارئ، وأوصلتها إلى بيوتهم في جميع إمارات الدولة.

وقال المدير التنفيذي خليفة الدراي، إن المؤسسة أطلقت مبادرة «المير الرمضاني وإسعاد الأطفال» في 14 من أبريل الماضي، وتمكن فريق عمل قسم الخدمات من الوصول إلى نحو 190 أسرة من أسر الميدانيين في مواقع سكنهم، وإهدائهم المير الرمضاني، وألعاب الأطفال، وهي عبارة عن ألعاب سيارات الإسعاف التي توضح أهداف المؤسسة والإسعافات الأولية والخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة.

وأوضح الدراي أن المبادرة ستستمر خلال الشهر الكريم للوصول إلى بقية الفئات الوظيفية بالمؤسسة، حرصاً على توفير ما يلزم الموظف وعائلته.

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