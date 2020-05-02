الامارات | محال تجارية لدعم الصيادين في كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن محال تجارية لدعم الصيادين في كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك، محمد إبراهيم بن شمل، بأن الجمعية انتهت من إنشاء محال تجارية في المنطقة الصناعية، سيعود ريعها إلى خزينة الجمعية ودعم الأعضاء المساهمين. وأضاف أن الإدارة تعتزم إنشاء ورشة لصيانة المحركات البحرية، ضمن مجموعة من المشروعات الخدمية واللوجستية التي ستنفذها خلال المرحلة المقبلة.

وتشمل أيضاً إنشاء مجلس للصيادين في خور كلباء، وتخصيص مكتب إداري للجمعية داخل الميناء.

وأكد بن شمل أن الورشة ستكون متخصصة في تصليح المكائن وطرادات الصيد وتوفير قطع الغيار، وذلك بعد موافقة المجلس البلدي على تخصيص قطعة أرض داخل نطاق الميناء لهذا الغرض، مشيراً إلى أن أعمال الورشة لاتزال قيد الدراسة لدى دائرة التخطيط والمساحة وبلدية كلباء والدوائر الحكومية المعنية في المدينة.

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كما أكد أن الجمعية لمست ارتفاعاً في معدلات الرضا لدى الصيادين عن منجزاتها خلال الفترة الماضية. وشرح بن شمل أن الجمعية تقدّم كثيراً من الخدمات للصيادين، وتوفّر لهم احتياجاتهم، كما أنها تسعى إلى تحقيق مطالبهم. وقد نجحت في تحقيق بعض مقترحاتهم، مشيراً إلى تزويد محطتين بالوقود، إحداهما في ميناء كلباء، والأخرى في ميناء خور كلباء.

- «الورشة ستكون متخصصة في تصليح المكائن وطرادات الصيد وتوفير قطع الغيار».

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