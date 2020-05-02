الامارات | إنجاز القضايا الجزائية والأحوال الشخصية في رأس الخيمة 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز القضايا الجزائية والأحوال الشخصية في رأس الخيمة 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن محكمة تمييز رأس الخيمة فصلت في جميع القضايا المعروضة عليها والبالغ عددها 45 طعناً، بنسبة 100% من القضايا الجزائية والأحوال الشخصية، و98% من القضايا المدنية والتجارية، مع تأجيل قضيتين، وأصدرت 43 حكماً قضائياً «عن بُعد» خلال شهر أبريل الماضي من أصل 45 طعناً مقدماً أمام محكمة التمييز.

وأوضح أنه تم استخدام تقنية الاتصال المرئي المباشر «الفيديو كونفرنس» في إدارة جلسات إدارة الدعوى وجلسات التقاضي، وذلك منذ تفعيل نظام التقاضي «عن بُعد» في نهاية شهر مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها محاكم رأس الخيمة للحفاظ على سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها.

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وأضاف الخاطري، أن دائرة المحاكم اعتمدت أحدث الوسائل التقنية المبتكرة لتقديم خدماتها للمتعاملين، حيث توفّر للمحامين والمتقاضين خدمات التسجيل وطلبات القضايا وتبادل المذكرات والمستندات والاطلاع على ملفات الدعاوى إلكترونياً، بالإضافة إلى تطبيق نظام المحاكمات «عن بُعد» في جميع درجات التقاضي بنسبة 100%.

وذكر أن المحكمة تطبق مبدأ علانية الجلسات التي تتيح لأفراد المجتمع حضور الجلسات «عن بُعد» لتكتمل جميع إجراءات التقاضي «عن بُعد» في محاكم رأس الخيمة، الأمر الذي يؤكد جاهزية المحاكم للتعامل مع الفترة الجارية، ومواكبتها لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في التحوّل الرقمي.

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