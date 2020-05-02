الامارات | «مرور دبي» تستهدف المتسوقين بالتوعية حول «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور دبي» تستهدف المتسوقين بالتوعية حول «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مركزي ميركاتو وتاون سنتر للتسوّق، حملة التوعية المجتمعية بأهمية الوقاية من فيروس كورونا.

وأفاد مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، بأن حملة التوعية تستهدف أفراد المجتمع أثناء توافدهم إلى المراكز التجارية، بحيث تقوم بتوزيع مئات المعقمات والكمامات ومواد وأدوات التعقيم، إضافة إلى توعيتهم بسبل الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، عبر الإرشادات الصحية والوقائية.

وتابع أن أفراد الشرطة يشرحون لروّاد مراكز التسوق كيفية اتخاذ إجراءات احترازية جدية وعلى رأسها التباعد الجسدي، إلى جانب الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات من أجل حماية الشخص نفسه والآخرين من حوله، وتوجيههم نحو قواعد الصحة العامة وتنظيف وتعقيم الأسطح، إضافة إلى تعريفهم بطرق انتقال العدوى وكيفية حماية أنفسهم، وما هي الأعراض التي تظهر على الشخص المصاب، وما هي الخطوات الواجب اتخاذها في حال ظهور حالات مصابة بالفيروس، والمتمثلة في عزل المصاب، والاتصال فوراً بالسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وشدّد المزروعي على أهمية تعقيم كل مرافق المنزل وتعقيم السيارات بشكل جيد يومياً، وعدم ترك المعقمات بداخلها لخطورتها في التسبب في حوادث حريق، وتوفير معقم اليدين عند مدخل المنزل لاستخدامه، والالتزام بالتباعد الجسدي في كل مكان.

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