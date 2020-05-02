الامارات | أروقة المحاكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر خليجي مستقبله المهني، بعد إدانته من قبل محكمة الجنايات في دبي بالتزوير في صورة محرر رسمي، وحكمها بحبسه ستة أشهر والإبعاد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي أن المتهم، البالغ من العمر 31 عاماً، ارتكب تزويراً في 12 صورة لمحررات رسمية من إجازات مرضية منسوب صدورها إلى دائرة الصحة في أبوظبي، بأن استبدل تاريخ الإجازة المرضية ومدتها في الصور الصحيحة بتواريخ ومدد مختلفة.
وأثبتت التحقيقات أن المتهم حصل على إجازات مرضية بموجب 13 شهادة مزورة منسوب صدورها إلى دائرة الصحة.
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إعداد: محمد فودة
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