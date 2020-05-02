الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة التربية والتعليم مهام عدة لوحدة حماية الطفل التي أنشأتها، أخيراً، انطلاقاً من قانون حماية الطفل «وديمة» ولائحته التنفيذية، بهدف رعاية الأطفال في كل مدارس الدولة، وإيجاد مظلة ترعى الأطفال.
وحددت الوزارة مهام عدة لاختصاصي حماية الطفل، منها إخراج الطفل من مواقع الخطر، ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقاً لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل، وإجراء بحث اجتماعي شامل يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية.
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