الامارات | الصحة: 557 إصابة جديدة بـ كورونا و 114 حالة شفاء و 6 حالات وفاة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 557 إصابة جديدة بـ كورونا و 114 حالة شفاء و 6 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 557 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد اجراء أكثر من 26 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة.
كما تم تسجيل 114 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفاة ستة أشخاص آخرين .
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