الامارات | «إجازة مزورة» تقود موظف خليجي إلى السجن

شكرا لقرائتكم خبر عن «إجازة مزورة» تقود موظف خليجي إلى السجن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر خليجي مستقبله المهني بعد إدانته من قبل محكمة الجنايات في دبي بالتزوير في صورة محرر رسمي وحكمها بحبسه ستة أشهر والإبعاد.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة في دبي، أن المتهم البالغ من العمر 31 عاماً ارتكب تزويراً في 12 صورة لمحررات رسمية من إجازات مرضية منسوب صدورها إلى دائرة الصحة في أبوظبي، بأن استبدل تاريخ الإجازة المرضية ومدتها في الصور الصحيحة بتواريخ ومدد مختلفة.

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وأثبت فحص محررين مزورين من قبل خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي أن الصورتين يتطابقان في الشكل مع نموذج من شهادة إجازة مرضية سليمة بالرقم ذاته المثبت في نظام الإجازات المرضية الإلكتروني بدائرة الصحة لكنهما تعرضتا للتزوير عن طريق تعديل البيانات الثابتة في خانات تاريخ الإجازة المرضية والوقت ومدة الإجازة.



وأثبتت التحقيقات أن المتهم حصل على إجازات مرضية بموجب 13 شهادة مزورة منسوب صدورها إلى دائرة الصحة.

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