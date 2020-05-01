الامارات | محاكم دبي تعيد تشغيل مراكز العضيد بـ «شروط»

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم دبي تعيد تشغيل مراكز العضيد بـ «شروط» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محاكم دبي عن إعادة تشغيل مراكز العضيد ابتداءً من الأحد المقبل، محددة بعض الشروط الواجب اتباعها، ويأتي القرار بالتزامن مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتخفيف القيود على الحركة والتنقل في إمارة دبي.

وأشارت محاكم دبي إلى أن ساعات تقديم الخدمة للمتعاملين وأوقات عمل الموظفين خلال شهر رمضان من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر، مع استمرار تقديم الخدمات عن بعد، كما حددت الخدمات التي ستقدم في المركز منها، طلبات قيد الدعاوى، الطلبات الذكية، خدمات الدفع للأمانات والرسوم، حضور الجلسات عن بعد بالموعد، خدمات الكاتب العدل، والالتزام بتقديم الخدمات المتبقية بما فيها (الاستعلام عن الدعاوى، وتقديم طلبات وياك) من خلال قنوات الخدمة «البريد الإلكتروني، مركز الاتصال، واتس أب، الاتصال المرئي».

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وأضافت أنه لن يتم استقبال أي متعامل من فئة الحوامل وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والأمراض المزمنة المتعلقة بالجهاز التنفسي، وعدم السماح بدخول المتعاملين إلى المركز إلا بعد التأكد من حرارة الجسم وضرورة لبس الكمامة والقفاز، والغاء منطقة الانتظار في مراكز العضيد والسماح فقط لصاحب العلاقة بالدخول إلى المركز، وتحديد مسافة 1.5 متر بين المتعاملين، واستخدام الدفع الإلكتروني وعدم التعامل مع العملات النقدية.

وتابعت محاكم دبي في بيان لها أن القرار يأتي تماشياً مع الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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