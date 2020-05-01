الامارات | شرطة دبي تضبط شباباً تجمّعوا أمام منزل وقت «التعقيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تضبط شباباً تجمّعوا أمام منزل وقت «التعقيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبط مركز شرطة البرشاء في دبي، مجموعة من الشباب خالفوا الإجراءات الاحترازية المصاحبة لبرنامج التعقيم الوطني، وتجمعوا أمام أحد المنازل في منطقة اختصاص المركز.

وقال مدير مركز شرطة البرشاء، العميد عبدالرحيم بن شفيع، إن «الإخلال بالتعليمات المُتعلقة بالإجراءات الاحترازية يضع الشخص المُخالف تحت طائلة المسؤولية القانونية»، لافتاً إلى أن مركز شرطة البرشاء اتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق الشباب المُخالفين، وألزمهم بالتوقيع على تعهد قانوني بعدم تكرار المخالفة، متضمناً بيانات المُخالف ونوع المُخالفة، ونوع الجزاء الإداري المفروض، وتاريخ المُخالفة ووقتها.

وتابع: «في حالة تكرار مُخالفة منع أو تقييد التجمعات أو الاجتماعات أو إقامة الاحتفالات الخاصة والعامة، أو التجمع أو الوجود بالأماكن العامة أو المزارع الخاصة والعزب، فإن صاحب الدعوة أو المسؤول عن تنظيم التجمع سيغرم 10 آلاف درهم، فيما سيتم تغريم كل مشارك في التجمع مبلغ 5000 درهم».

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ولفت إلى أن شرطة دبي خصصت الرقم 901 للمكالمات غير الطارئة، وخدمة (عين الشرطة) على تطبيق شرطة دبي للهواتف الذكية لتلقي البلاغات عن أي تجاوزات ومخالفات لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا.

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