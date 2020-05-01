الامارات | بيئة تفاعلية لتدريب شباب «الإدارات الاتحادية»

شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة تفاعلية لتدريب شباب «الإدارات الاتحادية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذ خطة متكاملة لاستمرار تدريب 33 شاباً اختيروا لعضوية مجالس الإدارة في الجهات الاتحادية، بنظام التدريب عن بعد، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الوطنية في ظل الظروف الحالية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع دعم مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، فيصل أحمد آل علي، إن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء حريصة على استمرارية منظومة التدريب التي بدأتها لتأهيل الشباب لعضوية مجالس الإدارات الذين اختيروا لها، حيث طورنا الخطة التدريبية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الوطنية، واعتماد تنفيذها عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وبما يضمن تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد».

وأكد توفير بيئة إلكترونية تفاعلية ومتكاملة للشباب تتيح لهم استكمال خطة التدريب التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة آرنست ويونغ بهدف توفير تدريب نوعي في العمل الحكومي للشباب، وتمكينهم من أداء أدوارهم الجديدة ضمن المجالس الحكومية بكفاءة وفاعلية.

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