- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة تفاعلية لتدريب شباب «الإدارات الاتحادية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذ خطة متكاملة لاستمرار تدريب 33 شاباً اختيروا لعضوية مجالس الإدارة في الجهات الاتحادية، بنظام التدريب عن بعد، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية الوطنية في ظل الظروف الحالية.
وقال المدير التنفيذي لقطاع دعم مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، فيصل أحمد آل علي، إن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء حريصة على استمرارية منظومة التدريب التي بدأتها لتأهيل الشباب لعضوية مجالس الإدارات الذين اختيروا لها، حيث طورنا الخطة التدريبية تماشياً مع الإجراءات الاحترازية الوطنية، واعتماد تنفيذها عن بعد باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وبما يضمن تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد».
وأكد توفير بيئة إلكترونية تفاعلية ومتكاملة للشباب تتيح لهم استكمال خطة التدريب التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة آرنست ويونغ بهدف توفير تدريب نوعي في العمل الحكومي للشباب، وتمكينهم من أداء أدوارهم الجديدة ضمن المجالس الحكومية بكفاءة وفاعلية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بيئة تفاعلية لتدريب شباب «الإدارات الاتحادية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.