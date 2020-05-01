الامارات | بلدية أبوظبي تزيل 164 سفينة مهملة ومهجورة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تزيل 164 سفينة مهملة ومهجورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي من إزالة 164 سفينة وقارباً مهملة ومهجورة، في إطار حملة نفذتها لإزالة السفن والقوارب والمراكب الشراعية المهملة والمهجورة بمناطق متعددة، وذلك ضمن جهودها لضمان سلاسة حركة الملاحة البحرية، والمحافظة على سلامة البيئة البحرية، والمظهر الجمالي لإمارة أبوظبي.

وأسفرت الحملة التي جرى تنفيذها على مراحل عدة عن إزالة حطام 164 مركباً وسفينة تشوه المظهر الجمالي لتلك المناطق، وكانت مرتعاً للحشرات والقوارض فيها.

وجاءت الحملة التي نفذتها الدائرة بالتعاون مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بعد انتهاء مهلة الإنذارات التي وجهتها إلى أصحاب السفن والقوارب والمراكب في كل من سلسلة الممرات المائية، وميناء زايد، ومصفح والشهامة والطويلة والبطين.

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وتهيب الدائرة بأفراد المجتمع للتعاون معها في الحفاظ على مظهر المدينة، وضرورة الإبلاغ عن كل ما يؤدي إلى تشوية الصورة الجمالية لشواطئ المدينة، وذلك عبر الاتصال بمركز الحوادث البحرية على الرقم 996.

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