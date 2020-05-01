الامارات | مذكرة تفاهم لتسريع التعليم عن بعد لأصحاب الهمم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتسريع التعليم عن بعد لأصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت أمس مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت لتعزيز مبادرة التعلم عن بعد، التي أطلقتها المؤسسة لاستكمال العملية الدراسية إلكترونياً لمنتسبيها من أصحاب الهمم.
وقع المذكرة عن المؤسسة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، عبدالله عبدالعالي الحميدان، وعن الشركة المدير العام لمايكروسوفت في دولة الإمارات سيّد حشيش، وهو جهد مشترك لضمان استمرارية التعليم، وتنمية المهارات والتمكين الاجتماعي لأصحاب الهمم.
وقال عبدالله عبدالعالي الحميدان إن «مؤسسة زايد العليا تبذل جهودها نحو توفير أفضل وأرقى خدمات الرعاية التأهيل لمنتسبيها أصحاب الهمم، لبناء قدراتهم حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع».
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