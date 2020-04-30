الامارات | منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة في دبي لمكافحة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة في دبي لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري التوسع في إجراءات التخفيف وفتح الشواطئ والحدائق العامة يعتمد على نتائج المرحلة الحالية التي تخضع لتقييم دقيق معرباً عن أمله في عدم العودة إلى التقييد الكلي على مدار اليوم للحركة بعد قرار التخفيف الجزئي من العاشرة حتى السادسة صباحاً، وقال المري إن كل إجراء يخضع لدراسة متأنية ويسير وفق خطط واضحة من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، لافتاً إلى أن شرطة دبي حرصت على تحرير مخالفات تحذيرية للأشخاص غير الملتزمين بقرارات تقييد الحركة أو غيرها من التعليمات المرتبطة بالإجراءات الاحترازية مثل التباعد المجتمعي وعدم ارتداء كمامة، وعدد الأشخاص داخل السيارة، بغرض التوعية، ولم تخالف جزائياً سوى الذين يصرون على عدم الالتزام، مثمناً تعاون المجتمع الذي كان مفاجئاً من اليوم الأول.

عبدالله المرّي: فتح الشواطئ والمتنزهات والمرافق العامة للجمهور مرتبط بمدى التزامه باشتراطات الأمن والسلامة. سامي القمزي: Advertisements نَعِد بأن يكون هناك المزيد من المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص للحفاظ على الوظائف.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن بعد إن مؤشرات مكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" إيجابية في ظل التزام الجمهور بالقرارات الاتحادية وتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي المرتبطة بتقييد الحركة.

وأشار إلى أن نسبة الإصابات تراجعت إلى صفر في مناطق كانت تتصدر مؤشر انتشار العدوى مثل نايف والراس، عازياً ذلك بشكل رئيس إلى استجابة سكان تلك المناطق بالتعليمات كافة بعد إغلاقها، بالإضافة إلى جهود جميع الشركاء في اللجنة التي تضافرت لتحقق نتائج إيجابية.

- للإطلاع على خطة دبي للحفاظ على عدد الوظائف في ظل تأثيرات "كورونا" يرجى الضغط هنا

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