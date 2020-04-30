الامارات | محمد بن راشد يوجّه بتقديم مساعدات عاجلة لقطاع الصحة البريطاني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يوجّه بتقديم مساعدات عاجلة لقطاع الصحة البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتقديم مساعدات عاجلة لقطاع الصحة البريطاني، من خلال توفير 60 طن من معدات الحماية الشخصية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية لمساعدتهم على مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتشمل تلك المعدات الكمامات والملابس الواقية وغيرها من المستلزمات الضرورية في هذه الفترة، وقد حطت اول الطائرات التي تحمل تلك المساعدات في مطار هيثرو قادمة من الصين، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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