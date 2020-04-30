الامارات | شرطة أبوظبي ودائرة القضاء تعلنان مرحلة متقدمة لـ"المحاكمة عن بعد"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي ودائرة القضاء تعلنان مرحلة متقدمة لـ"المحاكمة عن بعد" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء بأبوظبي عن تفعيل مرحلة متطورة لنظام "المحاكمة عن بعد" على مستوى إمارة أبوظبي عبر استخدام تقنية الاتصال المرئي لتعكس حجم الإنجاز المحقق في تطوير العمل بشرطة أبوظبي والمنظومة القضائية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، بمواكبة التطورات لتعزيز كفاءة التقاضي وضمان فاعلية منظومة العدالة الجنائية.

وأشاد مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي بتوجيهات القيادة الحكيمة في الارتقاء بالعمل الشرطي والأمني من خلال تسخير التقنيات المتطورة في تحسين وتسهيل العمل وتطويره ..موضحاً أن اجمالي مواقع التحقيق عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي بلغت 44 موقعاً،موزعة على 65 /منصة/ فيما بلغ عدد المواقع مع النيابات الاتحادية في الإمارة 9 مواقع و7 غرف تابعه لشرطة ابوظبي ضمن نظام ربط النيابة العامة والمحاكم الجزائية بالمؤسسات العقابية والإصلاحية ومراكز الشرطة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأوضح أنه بموجب نظام الربط، يتم التحقيق والعرض على المحكمة وتقديم النزلاء طلباتهم المرحلية إلى هيئة المحكمة أو النيابة باستخدام تقنية الاتصال المتلفز "الفيديو كونفرانس" كما يمكن متابعة الجلسة مباشرة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، حيث يتم البت في طلب النزيل من موقع السجن من دون اضطراره للحضور.

Advertisements

ويتضمن المشروع تمكين النزلاء والموقوفين في المؤسسات العقابية والإصلاحية من التحدّث أمام القضاء دون الحاجة إلى نقلهم خارج المؤسسات العقابية مما يسهم في تسهيل إجراءات وسرعة المحاكمة وتوفير الجهد والوقت والنفقات بما يتوافق مع ممارسات الجودة العالمية إلى جانب توفير الموارد البشرية والمادية وخفض نسبة الخطورة ورفع الحرج عن الاشخاص الموقوفين والمحكومين بنقلهم من مكان الى آخر.

وثمن التعاون مع دائرة القضاء في تنفيذ المبادرة والعمل المستمر لتسهيل الاجراءات ..مشيراً إلى العلاقة التكاملية بين الجهتين في إرساء الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي في أبوظبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news