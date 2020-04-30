معًا نساهم في التغلّب على فيروس كورونا المستجدّ لضمان صحّة أفضل للجميع: الروابي تطلق مبادرة "تحيّة إلى أطبائنا"

في ما يتعلّق بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، تُعدّ جميع الإجراءات الوقائية التي أوصت بها هيئة الصحة بدبي، كالغسيل المتكرّر لليدين، تعقيم الأغراض الشخصية، تطبيق التباعد الجسدي، وتجنّب الأشخاص المرضى، أساسيّة. لكن يشير الخبراء كذلك إلى أنّه على الرّغم من عدم وجود لقاح يساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في الوقت الحالي، إلّا أنّ بالإمكان الاستعانة ببعض الحلول البسيطة، كمنتجات الروابي الوظيفية، من أجل تقوية جهاز المناعة، ما من شأنه تعزيز فرصنا في المحافظة على صحّتنا.

في هذا السياق، يقول الدكتور أحمد التجاني، الرئيس التنفيذي لشركة الروابي للألبان، "نحن لسنا عاجزين"، مضيفًا: "بفضل استثماراتنا في مجال البحث والابتكار، تمكّنت الروابي من تصنيع منتجات عالية الجودة من ناحية السلامة والطعم والقيمة الغذائية، وعلى الأخصّ، من الناحية الوظيفية. في الوقت الذي يبحث فيه الجميع عن كيفية حماية أنفسهم من فيروس كوفيد-19، فإنّ الروابي ملتزمة بتعزيز صحّتكم عبر تحسين عافية جهازكم المناعي".

يُذكر بأنّ المنتجات الوظيفية، المعزّزة بالفيتامينات المتعدّدة والمعادن، أُعدّت للمساهمة في معالجة الشواغل الصحية الرئيسية لسكّان دول مجلس التعاون الخليجي، كنقص فيتامين D، الذي قد يؤدي إلى اضطرابات في عمليات الأيض في العظام، الكساح لدى الأطفال، السرطان، أمراض القلب والأوعية الدموية، داء السكّري، وغيرها الكثير. وعلى سبيل المثال، طوّر حليب فيتامين D بالاستناد إلى دراسات أجراها الدكتور مايكل هوليك، أستاذ الطب والأمراض الجلدية وعلم وظائف الأعضاء في كلية الطب بجامعة بوسطن، الذي يُعتبر المرجعية الرئيسية في ما يتعلّق بالفيتامين D. وفقًا للأبحاث، من شأن كوب واحد (250 مل) من حليب الروابي فيتامين D أن يُحدث فرقًا. فهو لن يحميكم من نقص الفيتامين D وحسب، بل إنّه سيساهم كذلك في دعم جهازكم المناعي.

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اليوم، ومن خلال شراكة فريدة مع وزارة الصحّة، تلتزم شركة الروابي بتأدية التحية للأطباء والممرضين والمرضى، وبمساعدتهم، من خلال منتجاتها الوظيفية التي تدعم وتحفظ وتحسّن صحّة مناعة الجميع. تسلّط هذه المبادرة، التي تندرج ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، الضوء مجددًا على كلّ الجهود التي تبذلها الروابي من أجلها مكافحة فيروس كورونا المستجدّ كوفيد-19، مع مراعاة السياسات الحكومية الموضوعة حديثًا.

حتّى إشعار آخر، وطوال فترة الأزمة الحالية، سيجري توصيل شاحنة محمّلة بمنتجات الروابي الوظيفية (فيتامين D، نيوتري بوست، عصير البرتقال، سوبر حليب، ...) يوميًا إلى وزارة الصحة التي ستتولّى توزيع المنتجات إلى الجميع في شبكة المستشفيات، من الطاقم الطبّي إلى المرضى، من أجل تقوية جهازهم المناعي.

لا بدّ من التذكير كذلك بأنّ شركة الروابي اتّخذت إثر انتشار فيروس كوفيد-19 كافة التدابير الوقائية لضمان صحة أبقارها الحلوب البالغ عددها 15 ألفًا، من أجل توفير المنتجات الأكثر طزاجة وجودة لمستهليكها خلال هذه الأوقات العصيبة.