معايير مهمة لقياس الصحة النفسية ...



إن الصحة النفسية ،من أهم ميادين علم النفس، وأكثرها إثارة وتشعبا.

فلكل فردٍ في المجتمع طريقة خاصة في التفكير وعادات وأفعال يحبها، وأخرى يكرهها ، وقد اتفق علماء النفس على مجموعةٍ من المؤشرات والمعايير التي تدل على تمتع الفرد بصحةٍ نفسية جيدة، منها ما يشعر به الشخص نفسه ومنها ما يدركه الآخرون من حوله.

1️⃣

الإدراك الصحيح للوقائع التي تجري من حوله ويقصد به أيضا تفاعل الشخص بشكلٍ جيد مع محيطه الداخلي والخارجي بحيث يشمل ذلك: فهم الشخص لذاته ودوافعه وقدراته واتجاهاته المختلفة في الحياة والعمل على توجيهها وتنميتها وتطويرها وتحقيقها.

وهذا يعني

يفهم اين هو

يقهم زرفه الحالي وما يستوجب عليه

2️⃣

التكيف الاجتماعي والذي يعرف علميا باسم:

Social Adaptation

بحيث يشمل توافق الشخص مع أسرته وأصدقائه وشريك حياته وزملاء عمله وجيرانه وكل من لهم علاقة مباشرة معه.

اذا معنى هذا وجود

علاقات طيبة و ايجابية مع الناس و (تواصل)

3️⃣

الخلو من الاضطرابات النفسية أو الأمراض التي تعرف علميا ب:

The absence of disorder

والتي تعتبر من أهم المعايير التي يتم من خلالها قياس الصحة النفسية لشخصٍ ما ولكن في حال غياب المرض النفسي فهذا لا يعني بأن الشخص يتمتع بصحة نفسية جيدة حيث إن المعايير الأخرى لا تقل أهمية عن هذا المعيار.

المعيار 4️⃣

تكامل الشخصية:

انسجام وائتلاف سماتها ومقوماتها بحيث لا تنفصل أي واحدة عن الأخرى والمراعاة الشديدة للدقة والنظام وخلو الشخصية من أية صراعات نفسية.

ومن مظاهر تفكك الشخصية الخوف الشديد من أمور عادية والإفراط في الاتكال على الآخرين في أبسط الأمور.

وهو يعرف علميا ب

Personality Integration

المعيار 6️⃣

فهم متغيرات البيئة المحيطة وظروفها والتوافق معها قدر الإمكان.

فهم المتغيرات Understand the variables

نقصد :

-تبدلات الوقتية والبيئية

- اختلافات

-ظروف

-وقائع

المعيار 7️⃣

Existence of the target

الشخص السليم نفسيا

لديه هدف العمل من أجل تنمية وتطوير المجتمع

وليس فقط تطوير وتنمية الذات لديه يهمه ومن اهم اساسات تحقيق هذا الهدف

المعيار 8️⃣

Motivation

الدافعية وراء القيام بالأفعال المختلفة وتنقسم إلى عدة أقسام وهي

- دوافع عضوية

لها علاقة بالجسم وأعضائه مثل تناول الطعام بدافع الجوع وأخذ استراحةٍ بعد التعب

_نفسي بيولوجي

وهو قريب من القسم الأول حيث إن الجسم يتحكم بها -نفسية عاطفية

لا ترتبط بأعضاء الجسم بشكلٍ مباشر وإنما هي داخلية كالحب والكراهية والغضب والانفعال والحزن

- دافع القيم

وهو الدافع الناتج عن القيم التي يؤمن بها الفرد ويتبع خطاها وهي أكثر ما يتحكم في سلوكيات الأفراد فسلوك الفرد يعكس مبادئه وقيمه التي يحملها ...

مثال ان تقول " اريد اناعطي كي احصل الشكر . المحبة .. التقدير ... الرضا مثلا "

المعيار

9️⃣

Mental excellence

التفوق العقلي ونقصد هنا

درجة ذكاء الفرد وقدرته على التحليل والتحصيل الدراسي فهي ترتبط بشكلٍ كبير بالصحة النفسية الجيدة فعدم تمتع الفرد بصحةٍ نفسيةٍ جيدة تجعله يعاني من التشتت في التفكير وعدم الاتزان العقلي

مهارات العقل النقي :

-القراءة

-المطالعة

-التحليل

-الربط

-الاكتشاف العلمي

المعيار

1️⃣0️⃣

Emotional equilibrium

لاتزان الانفعالي:

وهي أن يكون الشخص متزنا في ردود أفعاله فلا يكون باردا لا مباليا أو منفعلا أكثر من اللازم وإنما يتعامل مع الأحداث بطريقة مناسبة وبعقلانيةٍ ويجد حلولا للمشكلات التي تواجهه ولا يتهرب منها

وهذه الحالة تنتج من شعور الإنسان بالراحة النفسية والطمأنينة والاكتفاء الذاتي والتفاؤل بعيدا عن القلق والأفكار التشاؤمية مثل الوحدة والخوف وبالتالي فإن اتزان الشخص الانفعالي في مواجهة الأحداث من حوله دليل على تمتعه بصحة نفسيةٍ عالية.

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الان سنستعرض طرق تحسين الصخة النفسية والتخلص من الضغط :

▪︎1▪︎ممارسة الرياضة بشكل مستمر: تساعد ممارسة الرياضة في التخفيف من التوتر والضغط النفسي لأنها تؤثر في التوازن الهرموني الذي يمنع حدوث الآثار السلبية*١ للضغط النفسي.



▪︎2▪︎الحديث مع الأصدقاء: إن الحديث مع الأصدقاء مفيد جدا للتخلص من الحالة النفسية السيئة إلى حد كبير ويمكن أن تكون هذه الوسيلة غير ناجحة عند الأشخاص الذين يحبون الاحتفاظ بأسرارهم ولا يرغبون في الحديث عنها.

▪︎3▪︎تناول الأكل الصحي: إن اتباع العادات الصحية في تناول الغذاء والتركيز على الأغذية المفيدة والوجبات الغذائية المتوازنة يساعد في الحفاظ على الصحة الجيدة ومنع آثار الضغط النفسي.

▪︎4▪︎ النوم لساعات كافية: يساهم النوم لساعات كافية في التخلص من الضغط النفسي وإن الأشخاص الذين لا يأخذون قسطا وافرا من الراحة والنوم يكونون أكثر عرضة لآثار الضغط النفسي.



▪︎5▪︎ تقديم المساعدة للناس: إن مساعدة الآخرين تزيد من الطاقة الإيجابية عند الفرد وتبعده عن التفكير بمشاكله الخاصة وتشعره بأن مشكلته بسيطة أمام مشاكل الآخرين. الأمراض التي يسببها يفرز الجسم نتيجة الضغط النفسي العديد من الهرمونات التي تساعد في تخفيف التوتر والقلق وآثاره السلبية

*١

أن العديد من الأبحاث والدراسات العلمية أكدت أن الضغط النفسي يسبب التلف المبكر لخلايا الدماغ مما يسبب ضعف في الذاكرة وتظهر على الشخص أعراض الشيخوخة المبكرة ويقل نشاطه البدني وتظهر التجاعيد على بشرته وتفقد البشرة رونقها ونضارتها.

كما يسبب الضغط النفسي وقلة الصحة النفسية العديد من الأمراض النفسية مثل القلق والاكتئاب والوسواس المرضي الذي يسبب العديد من المشاكل للمريض.



لذا الصحة النفسية اساس مهم لبناء حياة ناجحة ومتميزة وهي من سمات الشخصية الفعالة والمؤثرة والقادرة على احداث الفرق في المحيط ...

》》 إعداد وتحرير :

□■ كنان ابو حمرة

_خبير بمجال الشخصية ودراستها

_ مدرب متقدم في التنمية البشرية والذاتية

_ باحث بعلم النفس