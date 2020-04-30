الامارات | "الصحة" تُجري أكثر من 27 ألف فحص "كورونا".. وتسجل 552 حالة إصابة جديدة و100 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تُجري أكثر من 27 ألف فحص "كورونا".. وتسجل 552 حالة إصابة جديدة و100 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تسجيل 552 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد اجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد لمواطنين ومقيمين في مختلف مناطق الدولة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 12 ألفاً و481 حالة.

كما وصلت حالات الشفاء في الدولة إلى 2429 حالة، وذلك بعد تسجيل 100 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

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كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وفاة سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بالفيروس، نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة كانوا يعانونها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 105 حالات.

خالص التعازي والمواساة لذوي المتوفين، والتمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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