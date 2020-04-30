الامارات | طالب مواطن يتبرع بمكافأته الشهرية لدعم جهود الدولة في مكافحة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن طالب مواطن يتبرع بمكافأته الشهرية لدعم جهود الدولة في مكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبرع الشاب الإماراتي سيف عبدالعزيز الحوسني (20 عاماً)، والذي يدرس في معهد التدريب والتأهيل المهني بمكافأته الشهرية التي يقدمها المعهد له إلى إحدى المبادرات الوطنية الهادفة لدعم جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحد من فرص انتشاره، وذلك رداً لجميل الوطن عليه، إذ قامت الجهات الطبية بتوجيهات من القيادة بالدولة بمعالجته وإجراء عملية حرجة ونادرة له خارج الدولة، وما زال يتلقى العلاج داخل وخارج الدولة، حتى يتمكن من ممارسة حياته الطبيعية ونشاطاته اليومية مثل باقي الشباب.

وأكد الطالب سيف الحوسني لـ«الإمارات اليوم» أنه ولد ولديه مشاكل صحية، ويحتاج لعملية زراعة كلى طارئة، لافتاً إلى أن أسرته توصلت مع الجهات المعنية بالدولة، وتم توجيه المعنين بتسفيره إلى الخارج حتى يتلقى العلاج المناسب، مشيراً إلى أنه تمكن من العودة إلى حياته الطبيعية بسبب هذه العملية.

وتابع: «منذ الصغر والدولة توفر لي الكثير من العلاجات والمراجعات الطبية داخل وخارج الدولة حتى أكون بصحة جيدة»، مبيناً أنه يدرس بأحد المعاهد للتدريب والتأهيل ويتلقى منه مكافئة شهرية تسد احتياجات دراسته.

وأشار إلى أنه فكر بالتبرع بمكافأته كمبادرة شخصية منه حتى يستفيد منها المتأثرون من الأزمة الحالية، إذ جعل والدته تبحث عن المبادرات الوطنية والمجتمعية والتواصل مع المسؤولين عنها للتبرع بالمكافئة، وذلك كرد جزء من الجميل للوطن ولقيادته.

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وأضاف: «بعد تواصل والدته مع إحدى المبادرات الوطنية، أرسلوا لهم الطريقة للتبرع بالمكافئة»، مبيناً أنه تم إيداع المكافئة بحساب المبادرة الوطنية، لافتاً إلى أن عائلته كانت من أوائل الداعمين لفكرة مبادرته الشخصية، ودعموا المبادرة الوطنية أيضاً رغم أنها بسيطة ورمزية بالنسبة لتبرعات الآخرين.

وأشار إلى أنه كان يريد التطوع مع فرق التطوع الوطنية للحد من فرص انتشار فيروس «كورونا» ومكافحته، ولكن حالته الصحية وضعف مناعته منعته من التطوع، داعياً جميع الشباب من القادرين على التطوع القيام بذلك خدمة للمجتمع والوطن والقيادة.

وبينت والدت الطفل أم سيف لـ«الإمارات اليوم» أن سيف ابنها الوحيد، وولد ولديه مشاكل صحية، وظلت الدولة وطواقمها الطبية تتابع حالته إلى أن صار شاباً وأصبح يمارس حياته الطبيعية مثل باقي الشباب، لافتة إلى أن ابنها ناقشها بآلية التبرع لصالح الوطن ومبادراته المجتمعية لدعم جهوده في مكافحة «كورونا»، مبينة أنها اقترحت عليه اقتراحات عدة من بينها التبرع بمكافئته الشهرية رغم أنها بسيطة ورمزية، ولكن قد يكون لها أثر في نفسه وعلى المجتمع والوطن.

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