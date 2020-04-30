الامارات | محاكم دبي تعيد تشغيل مراكز العضيد باشتراطات

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم دبي تعيد تشغيل مراكز العضيد باشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت محاكم دبي عن إعادة تشغيل مراكز العضيد ابتداءً من يوم الأحد (3 مايو 2020) بالتزامن مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتخفيف القيود على الحركة والتنقل في إمارة دبي.

وأشارت إلى أن ساعات تقديم الخدمة للمتعاملين وأوقات عمل الموظفين خلال شهر رمضان المبارك من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، مع استمرار تقديم الخدمات عن بعد، كما حددت الخدمات التي ستقدم في المركز منها، طلبات قيد الدعاوى، الطلبات الذكية، خدمات الدفع للأمانات والرسوم، حضور الجلسات عن بعد بالموعد، خدمات الكاتب العدل، والالتزام بتقديم الخدمات المتبقية بما فيها (الاستعلام عن الدعاوى، وتقديم طلبات وياك) من خلال قنوات الخدمة البريد الالكتروني، مركز الاتصال، الواتس اب، الاتصال المرئي.

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وأضافت أنه لن يتم استقبال أي متعامل من فئة الحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم والأمراض المزمنة المتعلقة بالجهاز التنفسي، وعدم السماح بدخول المتعاملين إلى المركز إلا بعد التأكد من حرارة الجسم وضرورة لبس الكمام والقفاز، والغاء منطقة الانتظار في مراكز العضيد والسماح فقط لصاحب العلاقة بالدخول إلى المركز، وتطبيق المسافة الاجتماعية متر ونصف بين المتعامل والعميل، واستخدام الدفع الإلكتروني فقط وعدم التعامل مع العملات النقدية.

وتابعت محاكم دبي في بيان لها أن القرار يأتي تماشيا مع الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتجاوبا مع رفع مستوى الفيروس من قبل منظمة الصحة العالمية إلى درجة وباء وحفاظا على سلامة مجتمعنا.

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