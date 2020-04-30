الامارات | الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الفلبين لمساعدتها في مكافحة "كوفيد-19"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الفلبين لمساعدتها في مكافحة "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على سبعة أطنان من الإمدادات الطبية إلى الفلبين، لدعم البلاد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 7000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشارالفيروس.

وقال سفير الدولة لدى الفلبين، حمد سعيد حمد عبيد الزعابي: "تؤكد دولة الإمارات، من خلال تقديم المساعدات الطبية، التزامها بتقديم مد يد العون لهذا البلد، الذي تجمعنا معه علاقة شراكة عميقة، ونأمل أن يمكّن هذا الدعم الفلبين من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لانتشار فيروس (كوفيد-19)".

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وأضاف: "إن دولة الإمارات تعبّر عن تضامنها مع جميع الدول التي تعمل على احتواء ومواجهة وباء (كوفيد-19)".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت أكثر من 334 طناً من المساعدات إلى أكثر من 32 دولة، استفاد منها ما يقارب 334 ألفاً من المهنيين الطبيين.

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