الامارات | عودة تعليم قيادة المركبات في دبي بدءاً من اليوم وفق إجراءات وقائية مشددة

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تعليم قيادة المركبات في دبي بدءاً من اليوم وفق إجراءات وقائية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ"الإمارات اليوم" عن السماح لمعاهد التدريب على قيادة المركبات في دبي، بمعاودة نشاطها، بشرط الالتزام بشروط وإجراءات احترازية اطلعت "الإمارات اليوم" على تفاصيلها في تعميم صادرعن الهيئة، يؤكد وجوب تطبيق المعاهد لتلك الشروط، للتمكن من معاودة العمل ابتداء من اليوم، 30 أبريل، وذلك تحت طائلة المسؤولية في حال الإخلال بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن تمديد تصاريح تعلم قيادة المركبات في المعاهد المعتمدة في الإمارة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بالنسبة للتصاريح التي صدرت خلال فترة إغلاق معاهد تعليم قيادة المركبات في دبي، التي بدأت في 22 مارس الماضي، تنفيذاً لإجراءات برنامج التعقيم الوطني.

وأكدت الهيئة، في تعميمها الصادر بشأن السماح لمعاهد التدريب باستئناف نشاطها، أنها ستنفذ حملات تفتيشية للتحقق من التزام المعاهد بتلك الاشتراطات الهادفة الى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددة على أنها ستقوم بالإغلاق الفوري، ووقف النشاط في المعاهد غير الملتزمة بتلك الاشتراطات.

وتشمل الاشتراطات المنصوص عليها في التعميم عدداً من الإجراءات الوقائية الملزمة التطبيق، وذلك في كل من مرافق التدريب، وبالنسبة للموظفين والزوار، وكذلك بالنسبة لأنشطة التدريب واختبارات فحص السائقين.

وتضمنت الشروط المتعلقة بمرافق التدريب:

1- تحديد أبواب للدخول وأبواب للخروج، حيث يمنع استخدام باب واحد للدخول والخروج، على أن يتم إدخال المتعاملين وفق المواعيد المحددة مسبقاً، مع التأكد من عدم تجاوز عدد المتعاملين الموجودين داخل المنشأة نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة.

2- توفير أجهزة فحص الحرارة عن بُعد، وتجنب استخدام أجهزة قياس الحرارة المستخدمة في الأذن.

3- توفير أجهزة ومواد التعقيم في أماكن متفرقة من المعهد.

4- توجيه فريق النظافة بضرورة إجراء التعقيم اللازم وتنظيف الكراسي والمقابض الخاصة بالمكاتب، ومرافق التدريب، بشكل دوري ومستمر.

5- الالتزام بتعقيم وتنظيف مركبات الفحص والتدريب بعد كل استخدام داخل المركبة وخارجها.

6- تكثيف دورية التنظيف والتعقيم لجميع المرافق، والتركيز على الأبواب ومقابض الأبواب، والأرفف والأسطح الملساء والزجاجية، وأجهزة الدفع، والطاولات والكراسي المخصصة لخدمة المتعاملين، وأزرار المصاعد ومقابض الصعود والنزول للسلالم، ومنطقة الاستعلامات، ومداخل المنشأة ومخارجها.

7- توثيق عمليات التنظيف بدقة من خلال سجلات التنظيف، مع ذكر المادة المستخدمة في التطهير.

8- وضع الإرشادات والملصقات اللازمة للمحافظة على المسافة الآمنة للتباعد الاجتماعي، وتقدر بمترين، ضمن جميع المرافق كقاعات المحاضرات ومنطقة الاستقبال.

9- استخدام الأكواب البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

10- تخصيص أماكن للعزل مزودة بمواد ذات الاستخدام الواحد، حيث يمكن استخدامها في الحالات الطارئة، أو وجود إصابات مؤكدة، ويتم تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع أي حالة طارئة.

11- القيام بعملية تعقيم وتنظيف شاملة باستخدام أدوات التعقيم بعد ساعات الدوام الرسمي في المنشأة.

12- إزالة أماكن الجلوس للعامة وتخصيصها لأصحاب الهمم فقط، مع الحفاظ على مسافة التباعد الآمن.

13- إيقاف التعامل النقدي، والالتزام باستخدام أجهزة الدفع الالكترونية من قبل المتعاملين في جميع أنواع المعاملات.

14- الالتزام بساعات العمل المحددة للمعهد، وبما يتوافق مع توجيهات حكومة دبي، وفترة "التعقيم الوطني".

15- تدوين جميع الإجراءات اليومية للمعهد في سجلات يمكن اطلاع فريق التفتيش عليها.

16- عدم فتح المقاصف والمطاعم وغرف الصلاة التابعة للمنشأة.

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أما بالنسبة للإجراءات الواجب تطبيقها بالنسبة للموظفين والزوار، فقد تضمنت:

1- توجيه المتعاملين لضرورة إجراء حجز موعد مسبق قبل الذهاب للمعهد، من خلال رسالة نصية، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي للمعهد.

2- القيام برصد درجة حرارة الزوار قبل الدخول للمعهد.

3- يمنع دخول أي زائر يظهر عليه ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية، أو لا يرتدي الكمامة الطبية.

4- توجيه جميع الموظفين، في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، بعدم مزاولة العمل والتوجه الى أقرب مركز طبي.

5- إلزام جميع الموظفين والزوار بارتداء الكمامات.

6- عدم السماح باصطحاب الأطفال من عمر ثلاثة حتى 12 عاماً، أو الأفراد فوق 60 عاماً بالدخول، حرصاً على سلامتهم.

7- عدم تجاوز عدد العاملين أو الموظفين نسبة 30% من إجمالي نسبة الموظفين.

8- تشجيع المتعاملين على الدفع من خلال قنوات الدفع الذكية.

9- توجيه الموظفين والمتعاملين لتعقيم اليدين قبل وبعد استخدام أجهزة السحب الآلي أو أجهزة دفع بطاقات الائتمان.

10- تقليل الاجتماعات الداخلية وتفعيل الاجتماعات عن بُعد.

وحددت الهيئة أيضاً مجموعة من الاشتراطات الملزم تطبيقها خلال عمليات التدريب واجراء اختبارات فحص السائقين، تضمنت:

1- تقليص عدد الطلاب في الفحص التجريبي إلى طالب واحد في المركبة لكل موعد.

2- تشجيع حضور المحاضرات النظرية إلكترونياً، وفي حالة تقديم المحاضرات في المعهد يكون بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للقاعة.

3- عدم السماح للمدربين والمدربات فوق 60 عاماً وللمدربات الحوامل بالعمل.

4- استخدام نظام التدريب المركزي لتسجيل معلومات التدريب والمحاضرات والاستغناء كلياً من الأوراق.

5- عدم السماح بالتجمعات في أي من مواقع المعهد.

6- الالتزام بالتباعد الاجتماعي للموظفين والمتعاملين بما لا يقل عن مترين.

7- توفير الكمامات والمواد المعقمة من قبل معاهد تعليم القيادة لكل من المتعاملين، والفاحصين، ومنطقة الفحص، ومركبات الفحص وفي غرفة المحاضرات النظرية.

8- عدم نزع الكمامات إطلاقاً، والحرص على ارتدائها في كل أوقات العمل وأثناء التدريب والفحص.

9- التعقيم بشكل مستمر بعد كل عملية تدريب أو فحص.

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