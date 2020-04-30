الامارات | «أبوظبي العمالية» تفصل في 852 دعوى عن بُعد خلال شهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي العمالية» تفصل في 852 دعوى عن بُعد خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فصلت محكمة أبوظبي العمالية، في 852 دعوى بالدوائر الابتدائية والاستئنافية، عبر نظام المحاكمة المرئية، وذلك خلال شهر من تفعيل خطة العمل عن بُعد بدائرة القضاء في أبوظبي، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.

وأظهرت الإحصائيات الشهرية الصادرة عن محكمة أبوظبي العمالية للأعمال المنجزة عن بُعد، أن إجمالي عدد الدعاوى المقيدة بلغ 444 دعوى بواقع 291 دعوى بالدوائر الابتدائية، و 92 في الاستئناف، فيما بلغ عدد ملفات التنفيذ المقيدة 43 ملفاً، و 18 قيد يتضمن الأوامر المستعجلة والتظلمات.

ووصل إجمالي الدعاوى التي تم تداولها في قسم التحضير العمالي إلى 1508 دعاوى، وبلغ عدد المحال إلى القضاة للفصل فيها 411 دعوى، فيما سجلت الأعمال المنجزة بقسم التنفيذ العمالي 3031 معاملة، بواقع 1277 جلسة تداول، و1754 طلب تنفيذ تم الانتهاء منها بشكل كامل.

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كما بينت إحصائيات العمل عن بُعد، تعامل محكمة أبوظبي العمالية، مع نحو مايزيد على 500 طلب إلكتروني في قسم القيد، فضلا عن تلقي 1265 مكالمة من المتعاملين.

يذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي تتيح منظومة متكاملة لإتمام مختلف العمليات القضائية عن بُعد، مع إتاحة نظام إدارة جلسات المحاكمة المرئية للمتقاضين بنسبة 100% وإمكانية حضور جميع الأطراف وفق التشريعات والإجراءات المقررة، وذلك ضمن مبادرات التحول الرقمي التي تضمن استدامة الأعمال وجودتها بما ينعكس على كفاءة وفعالية النظام القضائي، وتحقيق سرعة الإنجاز وسهولة الوصول الشامل للخدمات.

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