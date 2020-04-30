دبي ستفتح أبوابها للسياح في يوليو المقبل

دبي - بواسطة محمد فارس People wearing masks for protection against the coronavirus, leave the Mall of Dubai on April 28, 2020, after the shopping centre was reopened as part of moves in the Gulf emirate to ease lockdown restrictions imposed last month to prevent the spread of the COVID-19 illness. (Photo by Karim SAHIB / AFP) (Photo by KARIM SAHIB/AFP via Getty Images)

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إنه من المرجح أن تبدأ دبي في فتح أبوابها مرة أخرى للسياح في بداية يوليو المقبل.

وأضاف المري لتلفزيون “بلومبرغ”، أن إعادة الافتتاح ستبدأ على الأرجح تدريجياً، وقد تتأخر حتى سبتمبر، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد بحسب الاتجاهات العالمية.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قررت تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من 24 أبريل الجاري.

وحقّق قطاع السياحة في دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في عام 2019، إذ رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، لتتجاوز بذلك معدّل نمو السياحة العالمية.

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وأضاف المري: “العديد من الدول لا تزال مغلقة، ويتعلق الأمر أكثر بالنقاشات الثنائية حول توقيت إعادة الفتح”، وأضاف: “هل سيكون هذا التوقيت في يوليو عندما تبدأ الأمور بالانفتاح ببطء؟ أم هل سيكون سبتمبر؟ نحتاج فقط للتأكد من أننا على استعداد لاستقبال السياح إذا جاءت الأمور في وقت أبكر مما هو متوقع”. وقال: “تقدم الحكومة الدعم للقطاع من خلال تخفيض بعض الرسوم، بما في ذلك تخفيض 50٪ في رسوم البلدية”.

وتجتذب دبي، ملايين الزوار سنويًا بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية.

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