الامارات | إزالة 164 سفينة مهملة في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 164 سفينة مهملة في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة البلديات والنقل حملة لإزالة مجموعة من السفن والقوارب والمراكب الشراعية المهملة والمهجورة بمناطق متعددة في أبوظبي، وذلك ضمن جهودها الرامية لضمان سلاسة حركة الملاحة البحرية، وحرصها الدائم للمحافظة على سلامة البيئة البحرية، والمحافظة على المظهر الجمالي لإمارة أبوظبي.

وأسفرت الحملة التي جرى تنفيذها على مراحل عدة عن إزالة حطام 164 مركباً وسفينة تشوه المظهر الجمالي لتلك المناطق، وكانت مرتعاً للحشرات والقوارض فيها.

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وجاءت هذه الحملة التي نفذتها الدائرة بالتعاون مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بعد انتهاء مهلة الإنذارات التي وجهتها إلى أصحاب هذه السفن والقوارب والمراكب في كل من سلسلة الممرات المائية، وميناء زايد، ومصفح والشهامة والطويلة والبطين.

وتهيب الدائرة أفراد المجتمع للتعاون معها في الحفاظ على مظهر المدينة ومواجهة، وضرورة الإبلاغ عن كل ما يؤدي إلى تشوية الصورة الجمالية لشواطئ المدينة، وذلك عبر الاتصال على مركز الحوادث البحرية على الرقم 996.

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