الامارات | «طرق دبي» تعيد افتتاح مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي» تعيد افتتاح مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات إعادة افتتاح ثلاثة مراكز اسعاد المتعاملين في أم رمول وديرة والبرشاء، بالإضافة إلى 21 مركزاً لمزودي الخدمة، اعتباراً من اليوم، مع الحفاظ الكامل على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية، ومنها تركيب أجهزة استشعار حرارية عند مداخل المراكز، والزامية ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الجسدي، لضمان أعلى مستويات الحماية للمتعاملين والموظفين، وسيتقدم المراكز خدماتها للمتعاملين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

وأوضحت الهيئة استمرار اغلاق مراكز مزودي الخدمة التالية: الشيراوي، وكارس ديرة، وسبيدفت، ومراكز تسجيل في منطقة ديسكفري جاردنز، والمدينة العالمية، والطوار، حتى اشعار اخر.

ودعت هيئة الطرق والمواصلات المتعاملين لاستخدام القنوات الإلكترونية والذكية لإنجاز معاملتهم بيسر وسهولة، كما دعت مرتادي مراكز اسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات إلى التعاون مع موظفي المراكز، والتقيّد بالإجراءات الصحية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news