الامارات | بالفيديو...مجلس راشد بن حميد الافتراضي يبدأ اولى جلساته الرمضانية بحوار علمي حول "كوفيد-19 "

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو...مجلس راشد بن حميد الافتراضي يبدأ اولى جلساته الرمضانية بحوار علمي حول "كوفيد-19 " والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، حرصه في هذا الشهر الفضيل، الذي تسوده أجواء المحبة والأخوة والإنسانية، على الإلتقاء بكل شرائح المجتمع، وتنظيم محاضرات تثقيفية وتوعوية متنوعة بمختلف التخصصات، للإسهام في تطوير مخزونها المعرفي والإجابة عن كل تساؤلاتها حول تداعيات وتطورات الوضع الحالي بطريقة علمية، وبيّن سموه أن الأزمة الراهنة غيرت الكثير من عاداتنا، لكننا قادرون على مواكبة هذه التغيرات والتأقلم معها، حيث إنها جعلتنا أكثر جاهزية واستعداداً لأي ظروف قد نتعرض لها في المستبقل، وأثنى النعيمي على جهود المجالس الافتراضية التي بُثت في الدولة، مشيراً إلى أن هذه الغمة ستزول قريباً، وسنعود لحياتنا الطبيعية ونحن أقوى، مستفيدين من هذه الدروس بما يحقق المصلحة العامة.

‎جاء ذلك خلال افتتاح سموه لأولى جلسات مجلسه الرمضاني الافتراضي، التي بُثت عن بُعد، أمس الأربعاء، عبر تطبيق "زووم"، بعنوان «حوار علمي حول كوفيد-19»، أدارها الإعلامي الإماراتي محمد الكعبي، وتحدث خلالها المحاضران الدكتور علوي الشيخ علي، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية عضو مجلس علماء الإمارات، يشاركه الدكتور أحمد الحمادي، استشاري الأمراض المعدية والأوبئة، عن مسببات الفيروس وطرق انتشاره وسبل الوقاية منه، كما أجابا بطريقة علمية عن أغلب التساؤلات الشائعة حول هذا الوباء العالمي.

وتناول الدكتور علوي الشيخ علي، جوانب عدة تخص الجائحة العالمية، منها بداية انتشار هذا الفيروس ومسبباته، وتأثيره في العالم بمختلف الجوانب والمجالات، كما تطرق إلى الجانب الإيجابي من الوضع الحالي، المتمثل في التعاون الدولي لعلماء المجتمع العلمي، الذي يتشارك الأبحاث والدراسات والتسلسل الجيني لعينات الفيروس عن طريق المجامع الدولية، التي تُعنى بالبصمات الوراثية للجراثيم، ما يسهم في تسهيل دراسة تأثيره وفقاً لقاعدة بيانات بالدولة، وتسريع عمليات تصنيع اللقاح المضاد للفيروس، والتعرف إلى طبيعة تغيره الجيني.

كما أجاب الدكتور علوي عن أغلب تساؤلات الجمهور، منها أنه لا يوجد دليل علمي، إلى الآن، يثبت ارتباط طبيعة المناخ بسرعة انتشار الفيروس، وأن الدراسات العلمية، خصوصاً في الصين، أوضحت أن المخرجات الصحية للمصابين قد تكون أسوأ مع فئة كبار السن، وهم أكثر عرضة للإصابة مقارنة بالأطفال، أما عن سبب زيادة نسبة إصابة الرجال أكثر من النساء فليس واضحاً إلى الآن، وبيّن الدكتور طرق الإصابة بالعدوى، وأهمية الإلتزام بالتباعد الاجتماعي، وبقية الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة لتحقيق السلامة العامة، وأضاف أنه بتكاتف الجهود العلمية حول العالم سنواجه هذا الوباء وننتصر عليه.

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من جانبه أوضح الدكتور أحمد الحمادي كيفية انتقال الفيروس وأعراض المصابين به، وشرح آلية استخدام البلازما المستخلصة من دم المتعافين كعلاج، التي تكمن فاعليتها في احتوائها على أجسام مضادة خلّفها الفيروس لدى المصابين به، وبالتالي تقوم هذه الأجسام بعرقله انتشار الفيروس ومنعه من دخول خلايا الجسم ومحاربته، عن طريق تحفيز أنزيمات معينة تساعد على القضاء عليه.

وشدد الحمادي على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، التي تمنع انتشار المرض من شخص مصاب إلى آخر سليم، مع التقيد بالتباعد الاجتماعي وملازمة المنزل، خصوصاً لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال، وأفاد بأن التدخين، والضغط النفسي، والحياة غير الصحية، وعدم ممارسة الرياضة، سلوكيات قد تضعف المناعة وتعرّض صاحبها لخطر الإصابة بالفيروس أكثر من غيره، وأضاف الحمادي أن التوازن الغذائي، وممارسة الأنشطة الرياضية، والحفاظ على النظافة الشخصية، ونمط الحياة الصحي، ستقينا من كل الأمراض والأوبئة.

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