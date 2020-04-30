الامارات | «التوطين» تؤكد ضرورة الالتزام بسداد الأجور في مواعيدها

شكرا لقرائتكم خبر عن «التوطين» تؤكد ضرورة الالتزام بسداد الأجور في مواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص بسداد أجور العاملين لديها، من خلال «نظام حماية الأجور»، وفقاً للمتفق عليه في عقود العمل المبرمة بين الطرفين وفي المواعيد المحددة.

ودعت المنشآت التي تمنح أي عامل لديها «إجازة مبكرة»، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلى الإسراع في توثيق الإجازة في نموذج الملحق الإضافي المؤقت لعقد العمل، الذي يتوافر على تطبيقها الذكي في متجرَي «أبل ستور» و«غوغل بلاي» والموقع الإلكتروني www.mohre.gov.ae.

وأوضحت الوزارة أن على المنشآت التي تتفق مع أي من العاملين لديها، على تخفيض أجره مؤقتاً أو بشكل دائم، توثيق الاتفاق عبر الأنظمة المعتمدة.

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وأكدت أن التزام المنشآت بسداد الأجور في مواعيدها، وتوثيق الإجازات المبكرة، والتخفيض الذي يطرأ على أجر العامل، سواء بشكل مؤقت أو دائم، من شأنه أن يضمن حقوق طرفي علاقة العمل، خصوصاً أن الوزارة تعتد بقيمة أجور العاملين المثبتة في نظام حماية الأجور، التي تأتي انعكاساً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين والملاحق المرفقة بها.

كما أكدت أن الإيفاء بالالتزامات القانونية للعاملين لدى المنشآت، خصوصاً ما يتعلق منها بالأجر، من شأنه أن يعزز استقرار علاقة العمل ويزيد من إنتاجية العامل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مصالح أصحاب العمل.

«الوزارة» طالبت المنشأة التي تتفق مع عامل لديها على تخفيض أجره، مؤقتاً أو بشكل دائم، بتوثيق الاتفاق.

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