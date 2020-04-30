الامارات | جدل على «مواقع التواصل» حول مخالفة «كمامة السائق»

شكرا لقرائتكم خبر عن جدل على «مواقع التواصل» حول مخالفة «كمامة السائق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي أن «مخالفة عدم ارتداء الكمامة أثناء القيادة، لا تطبق على السائق إذا كان بمفرده داخل المركبة، أما في حال اصطحابه ركاباً فيكون ملزماً بارتدائها، وإلا تعرض لمخالفة بقيمة 1000 درهم».

جاء ذلك رداً على تساؤلات وردت إلى «الإمارات اليوم» من قراء، بشأن ضوابط ارتداء الكمامة أثناء قيادة المركبة، في وقت تواصل الجدل والخلاف بين مستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، حول جدوى ارتداء الكمامة أثناء القيادة، لاسيما بعد تعرض سائقين للمخالفة نتيجة عدم ارتدائها.

وتفصيلاً، عبّر أشخاص عن تأييدهم فرض إلزامية ارتداء الكمامة الطبية على الجميع، وفي الحالات كلها، «حتى تكون جزءاً من حياتنا اليومية خارج المنازل»، كما طالبوا بتشديد العقوبات بشأن إهمالها، لافتين إلى أنهم يرصدون مشاة وأشخاصاً من ممارسي الرياضة غير ملتزمين بهذا الإجراء.

وتساءل آخرون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن جدوى ارتداء السائق للكمامة أثناء القيادة، خصوصاً إذا كان بمفرده داخل المركبة، مطالبين بقصر تطبيق المخالفات على سائقي حافلات نقل العمال لوجود أعداد كبيرة داخل الحافلة، ما يعرّض بعضهم لخطر العدوى.

وأكد (أبومحمد) أن ارتداء الكمامة ضروري في جميع الحالات، سواء كان الشخص مصاباً أو غير مصاب بالفيروس، لافتاً إلى أن «السائق يمكن أن يحتك بأي شخص مصاب أثناء توقفه بالمركبة، أو التحدث مع آخرين، من دون أن يدرك ذلك».

ورأى (بوفارس) أن «ارتداء الكمامة أثناء القيادة ليس ضرورياً»، داعياً إلى إعادة النظر فيه، خصوصاً أن «هناك أشخاصاً يعانون حساسية في الأنف والتنفس، بسبب استخدام الكمامة لفترة طويلة، وليس هناك ما يمكن أن يضرّ السائق إذا كان بمفرده داخل المركبة».

وقال القارئ محمد سعيد إن هناك أشخاصا من المشاة غير ملتزمين بارتداء الكمامة والقفاز، مقترحاً تطبيق مخالفات على المشاة، للحد من فيروس «كورونا».

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وقصر قرار النائب العام رقم (38) لسنة 2020 بشأن تطبيق اللائحة المحدثة لضبط المخالفات والجزاءات الإدارية، الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2020، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، تطبيق مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة على أصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص الذين يعانون أعراض نزلات البرد والإنفلونزا دون غيرهم.

من جهتها، أصدرت إدارات شرطية تعميمات بمخالفة السائقين في حال عدم التزامهم بارتداء الكمامة أثناء القيادة، استناداً إلى توصية المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، بأن «لبس الكمامة ضروري سواء للأشخاص الذين يعانون أمراضاً تنفسية أو لا، عكس الدراسات السابقة التي أفادت بأن لبس الكمامة يقتصر على من يعاني أعراضاً تنفسية مثل السعال».

«من أجل سلامتكم»

رصدت الدوريات الميدانية لشرطة أبوظبي، أخيراً، عدداً من الأشخاص يمارسون الرياضة في الفترات المسموح بها قبل بدء «التعقيم الوطني»، غير أنهم لم يكونوا ملتزمين بارتداء الكمامات والقفازات.

ونفذت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، مبادرة تحت شعار «من أجل سلامتكم»، تضمنت توزيع الكمامات والقفازات على ممارسي رياضة المشي، وحثهم على التقيد بالتدابير الاحترازية التي تطبقها الدولة حالياً للوقاية من «كورونا».

1000

درهم مخالفة عدم ارتداء الكمامة أثناء القيادة.

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