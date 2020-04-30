الامارات | «زايد للإسكان»: فحص 500 عامل ضد «كورونا» يومياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد للإسكان»: فحص 500 عامل ضد «كورونا» يومياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد برنامج الشيخ زايد للإسكان بأنه يُجرى فحص العمالة في مشروعاته الإنشائية، بمعدل يفوق 500 عامل يومياً، قبل دخولهم مواقع العمل، وعند مغادرتها، إجراءً احترازياً ووقائياً، للحد من إمكانية الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال البرنامج لـ«الإمارات اليوم» إنه ينفذ اشتراطات الصحة والسلامة في تنفيذ المشروعات التابعة له، من خلال إجراءات تشمل تقسيم الأنشطة في المواقع الإنشائية إلى مناطق منفصلة، لضمان تقليل تجمعات العمال وتحقيق التباعد الجسدي، وإلزام المقاولين بنقل العمال من السكن إلى المواقع، بما لا يتجاوز 25% من السعة الاستيعابية للحافلات، وكذلك إلزام الجميع بتطبيق إجراءات الوقاية الشخصية، من ارتداء الكمامة والقفاز والتعقيم.

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