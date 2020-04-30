الامارات | شرطة دبي تشارك في معرض توظيف افتراضي

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تشارك في معرض توظيف افتراضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطبت منصة شرطة دبي، خلال مشاركتها في المعرض الافتراضي الأول من نوعه، الذي تنظمه الجامعة الأميركية في الشارقة، ما يزيد على 820 طالباً وطالبة. كما استقبلت أكثر من 400 طلب عبر منصة «إيفاد»، المخصصة لخدمات طلبة الجامعات ولمختلف الجنسيات.

وقدمت المنصة، التي شاركت فيها الإدارة العامة للموارد البشرية، وبالتنسيق مع مجلس طلبة الجامعات والكليات، أربع خدمات رئيسة، تمثلت في: خدمة التوظيف عن بُعْد، والاستقطاب الأكاديمي عن بُعْد، والتدريب العملي عند بُعْد، والعمل بنظام المتعاونين عن بُعْد.

وقال مدير إدارة الابتعاث والاستقطاب في الإدارة العامة للموارد البشرية، المقدم منصور حسن البلوشي، إن شرطة دبي تعوّل على الشباب، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة في خلق مدينة آمنة، وإسعاد المجتمع والابتكار في القدرات، ومن هذا المنطلق فإننا نحرص على استقطاب الطلبة المتفوقين وأصحاب المواهب للاستثمار فيهم. وأضاف أن «المعرض الافتراضي الأول من نوعه، خلال الأزمة الحالية، يعد فرصة، خصوصاً أننا نمتلك من التقنيات ما يسمح بإجراء مقابلات وظيفية عن بُعْد، والاطلاع على إنجازات الطلبة ومؤهلاتهم، لاسيما النوعية منها، لخدمة منظومة العمل الشرطي والأمني». وبيّن أن بإمكان الطلاب والطالبات الاطلاع على الخدمات التي تقدمها منصة شرطة دبي الافتراضية، وعبر زيارة الرابط Efaad.dubaipolice.gov.ae، والاطلاع على الخدمات الرئيسة.

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