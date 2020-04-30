الامارات | إعادة محاكمة تاجر مخدرات لعدم سماع دفاعه

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة محاكمة تاجر مخدرات لعدم سماع دفاعه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بمعاقبة تاجر مخدرات، بالسجن المؤبد والإبعاد، مقررة إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، على سند صدور الحكم دون الاستماع إلى دفاع المتهم والشهود.

وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة متهماً إلى المحاكمة إذ حاز بقصد الاتجار مادة مخدرة، مطالبة بمعاقبته طبقاً لأحكام القانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبته بالسجن المؤبد وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وإلزام المحكوم عليه بالرسم المستحق.

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ثم قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول ولم يرتضِ المحكوم عليه فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ قال دفاعه إن الحكم الصادر باطل لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وأيدته المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن المقرر قانوناً وعملاً بنص المواد 165، 166، 239 من قانون الإجراءات الجزائية أن الأصل في المحاكمات الجزائية، أنه يجب أن تُبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم وتسمع شهود النفي والإثبات ما دام ذلك ممكناً وتستوفي كل نقص في إجراءات التحقيق ولا يجوز الالتفات عن هذا الأصل إلا إذا تنازل عنه الأطراف صراحة أو ضمناً.

وأشارت إلى أن الثابت من الاطلاع على الأوراق في الدعوى أن الجريمة المحال بها المتهم هي حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار المعاقب عليها بالإعدام، وكان البين أن محكمة الاستئناف بهيئتها الجديدة بعد إعادة الدعوى للمرافعة لم تسمع للمتهم أو شهود الاتهام مما يعد مخالفة لنص المادتين 165، 239 من قانون الإجراءت الجزائية، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه مع الإحالة.

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