- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يترك فيروس كورونا في جسد المتعافين؟.. الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن بعض التقارير أثبتت أن فيروس كورونا المستجد يترك بعض الآثار لدى فئة قليلة جداً من الأشخاص الذين يتعافون من الإصابة.
وأشارت إلى أن الأعراض تبقي في جسم المتعافين الذين يدخلون إلى العناية المركزة والحالات الحرجة، وتتركز الأثار التي يتركها الفيروس على الرئتين، حيث يتسبب في تليفها، كما يعاني بعض المرضى بعد شفائهم من ضعف وظائف الرئة، وعدم التمكن من القيام ببعض الوظائف والأنشطة التي كانوا يمارسونها في السابق ومنها صعوبة المشي لمسافات طويلة بسبب ضيق التنفس.
وقالت الحوسني: "ننصح المتعافين من فيروس كورونا المستجد بأداء بعض التمارين التي تساعد على تحفيز القلب والأوعية الدموية، والرئة، مثل ممارسة السباحة والرياضة بصورة عامة، واتباع أسلوب حياة صحي، كالمداومة على تناول الطعام الصحي، والامتناع عن التدخين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ماذا يترك فيروس كورونا في جسد المتعافين؟.. الصحة تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.