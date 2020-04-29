الامارات | ماذا يترك فيروس كورونا في جسد المتعافين؟.. الصحة تجيب

شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يترك فيروس كورونا في جسد المتعافين؟.. الصحة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، أن بعض التقارير أثبتت أن فيروس كورونا المستجد يترك بعض الآثار لدى فئة قليلة جداً من الأشخاص الذين يتعافون من الإصابة.

وأشارت إلى أن الأعراض تبقي في جسم المتعافين الذين يدخلون إلى العناية المركزة والحالات الحرجة، وتتركز الأثار التي يتركها الفيروس على الرئتين، حيث يتسبب في تليفها، كما يعاني بعض المرضى بعد شفائهم من ضعف وظائف الرئة، وعدم التمكن من القيام ببعض الوظائف والأنشطة التي كانوا يمارسونها في السابق ومنها صعوبة المشي لمسافات طويلة بسبب ضيق التنفس.

وقالت الحوسني: "ننصح المتعافين من فيروس كورونا المستجد بأداء بعض التمارين التي تساعد على تحفيز القلب والأوعية الدموية، والرئة، مثل ممارسة السباحة والرياضة بصورة عامة، واتباع أسلوب حياة صحي، كالمداومة على تناول الطعام الصحي، والامتناع عن التدخين.

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