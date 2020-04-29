الامارات | 0.12 % من سكان الإمارات مصابون بـ "كورونا" .. وحالات الشفاء ترتفع إلى 2329 شخصاً

شكرا لقرائتكم خبر عن 0.12 % من سكان الإمارات مصابون بـ "كورونا" .. وحالات الشفاء ترتفع إلى 2329 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا يشكل أكثر من 0.12 % من سكان دولة الإمارات، وأعلنت عن قيامها بإجراء 26 ألف و195 فحص جديد للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، وتم رصد وتسجيل 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" لجنسيات مختلفة، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 11 ألف و929 حالة إصابة حتى الآن، فيما تماثل 148 حالات جديدة للشفاء حيث تعافوا تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 2329 حالة، كما تم الإعلان عن 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا إلى 98 حالة، جاء ذلك خلال الإحاطة الدورية الـ 21، لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتفصيلاً، عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الإحاطة الدورية للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، أكدت خلالها المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك، استمرار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة فيروس كورونا، والتوسع في إجراء الفحوصات الاستباقية للكشف المبكر عن المصابين، مشيرة إلى إجراء 26,195 فحص إضافي جديد، وتسجيل 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تخضع جميعها للعلاج، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 11,929 حالة، ولا يشكل العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 0.12 % من سكان دولة الإمارات، مشددة على أن الدولة لن تدخر جهدًا لاحتواء الأزمة، والحد من انتشار الفيروس.

وأشارت الشامسي، إلى شفاء 148 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء في الدولة 2329 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات التي ما زالت تتلقى العلاج في دولة الإمارات 9502 حالة من جنسيات مختلفة، لافته إلى الثقة الكبيرة في خط الدفاع الأول من أطباء وممرضين، بالإضافة إلى تطبيق الإمارات أفضل وأحدث أساليب العلاج ما يسهم في زيادة نسب التعافي في الدولة.

من جانبها أوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، والدكتورة فريدة الحوسني، "خلال مشاركتها في الإحاطة"، أن بعض التقارير أن أثبتت فيروس كورونا المستجد يترك بعض الآثار لدى فئة قليلة جداً من الأشخاص الذين يتعافون من الإصابة بالفيروس، وتشمل هذه الآثار التي قد يتركها الفيروس التأثير على كفاءة الرئتين، مشيرة إلى أن بعض المرضى الذين تم شفاؤهم قد يعانون من ضعف وظائف الرئة، وعدم المقدرة على القيام ببعض الأنشطة التي كانوا يقومون بها سابقًا، ومنها صعوبة المشي لمسافات طويلة وضيق في التنفس.

وقالت الحوسني: " يننصح المتعافين من فيروس كورونا المستجد بأداء بعض التمارين لتحفيز القلب والأوعية الدموية، مثل ممارسة السباحة والرياضة بصورة عامة، واتباع أسلوب حياة صحي، كالمداومة على تناول الطعام الصحي، والامتناع عن التدخين.

وأكدت الحوسني عدم رصد أي حالات في الإمارات أُصيبت بفيروس كورونا مرة أخرى بعد شفائها، لافته إلى أنه تم بالفعل تسجيل حالات في العالم أصيبت مرة أخرى بعد تعافيها من المرض، وقد يعود ذلك إلى عدم شفائها كليًا أول مرة، أو عدم إجراء فحوصات كافية لها قبل خروجها من المستشفى.

Advertisements

وأشارت إلى أن أغلب الحالات التي تصاب بفيروس كورونا لا تظهر عليها الأعراض، وقد تظهر عليها بعد فترة أعراض بسيطة كارتفاع درجة الحرارة والسعال وألم في الحلق، في حين قد يعاني البعض من فقدان حاسة الشم والتذوق لفترة مؤقتة، لافته على أن الفترة الأولى للإصابة بفيروس كورونا المستجد تُعد فترة الحضانة، وهي الفترة الزمنية الفاصلة بين الإصابة بالعدوى وظهور الأعراض، والتي يدخل فيها الفيروس خلايا الجسم مثل الخلايا الخاصة بالحلق والقصبة الهوائية والرئة.

تخفيف القيود والإجراءات لا يعني بالضرورة التهاون، فالوقاية إلزامية على كل فرد لحماية نفسه أولاً وحماية من حوله، وعلى قدر الوعي والمسؤولية في الالتزام سننجح جميعًا بإذن الله في تجاوز هذه المرحلة.

حضانة الفيروس

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، أن فترة الحضانة للفيروس قد لا يمرض الشخص خلالها أو يصاب بأية أعراض على الإطلاق، وتختلف فترة الحضانة من شخص إلى آخر، ولكنها تتراوح بين يوم واحد إلى 14 يوم، وبمتوسط 5 أيام" مشيرة إلى أن المرحلة التي تلي فترة الحضانة هي الإصابة بالمرض البسيط، وقد تصاحبه بعض الأعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة والسعال وألم في الحلق، ويمكن علاج تلك الأعراض بالراحة في الفراش، والإكثار من السوائل.

وأكدت أن نسبة بسيطة جداً من الأشخاص تتطور لديهم الإصابة بالمرض إلى أعراض حادة متمثلة في التهاب يصيب الرئة، وقد يسبب ضيق بالتنفس وصعوبته، ويحتاج البعض في هذه المرحلة إلى تدخل طبي من خلال جهاز للمساعدة على التنفس، خاصة الذين يعانون أمراض مزمنة أو المدخنين أو كبار السن، مشيرة إلى وجود نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا قد لا تظهر عليهم أية أعراض، ولا تتطلب حالتهم أي رعاية صحية أو دخول للمستشفى، والأجراء المتبع لمثل هذه الحالات هو العزل فقط، سواءً كان في المنزل أو في المنشآت المخصصة للعزل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news