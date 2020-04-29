الامارات | "الصحة " تجري 26 ألف فحص وتسجل 549 إصابة جديدة بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة " تجري 26 ألف فحص وتسجل 549 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 أبريل 2020

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجراء أكثر من 26 الف فحصاً للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، فيما تم رصد وتسجيل 549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في الدولة 11,929 حالة.

كما ارتفعت حالات الشفاء في الدولة إلى 2329حالة، وذلك بعد تسجيل148 حالة شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

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