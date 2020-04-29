الامارات | متطوعو «صحة دبي» يسجلون 35 ألف ساعة تطوعية لمواجهة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو «صحة دبي» يسجلون 35 ألف ساعة تطوعية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس مجلس الشباب، منسق المتطوعين في هيئة الصحة في دبي الدكتور خالد لوتاه، أن منصة أبطال الصحة، سجلت أكثر من 5000 متطوع من المواطنين والمقيمين حتى الآن، 80% منهم من الكوادر الطبية والتمريضية، مشيراً إلى أن عدد من المتطوعون نجحوا أخيراً في تصنيع واقيات الوجه الشفافة، للحماية من مخاطر تعرض أي من الكوادر الطبية للعدوى بـ«كورونا»، يدوياً وباستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال لوتاه لـ«الإمارات اليوم» أن نحو 1600 متطوع يمارسون عملهم بشكل يومي، كل حسب تخصصه ومجال عمله، حيث تم تسجيل أكثر من 35 ألف ساعة تطوعية، خلال الأسابيع الأخيرة، وما زالت منصة «أبطال الصحة» تشهد إقبالاً متزايداً من قبل المتطوعين الراغبين في تقديم خدماتهم، بشكل يومي.

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ولفت إلى أن عدد من المتطوعين عكفوا على صناعة أقنعة الوجه الشفافة، يدوياً، وباستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث يمدون الكوادر الطبية بنحو 200 قناع يومياً، لحمايتهم من مخاطر التعرض للعدوى أثناء معالجة مرضى «كورونا»، فيما يتولى عدد آخر مهام الدعم اللوجيستي للمستشفيات، من خلال إدخال البيانات، والمساعدة في ترتيب الأسرة، وتوزيع الوجبات.

وكانت هيئة الصحة في دبي أطلقت أخيراً، منصة تطوعية أسمتها أبطال الصحة، دعما للجهود الوطنية، والكوادر الطبية والإدارية، والذين يشكلون الصفوف الأمامية في مواجهة التحدي ضد فيروس كورونا المستجد.

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