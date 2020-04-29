اينوك تعزز دعمها لحملة الهلال الأحمر "لبيه يا وطن"

عززت مجموعة اينوك دعمها لحملة "لبيه يا وطن" التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر والتي تأتي إطار جهود الدولة للحد من انتشار كورونا ونشر التوعية حول التدابير الاحترازية والوقائية من الفيروس.

وفي هذا الإطار، وفّرت مجموعة اينوك مساحات مخصصة لفرق الهلال الأحمر الإماراتي ضمن 20 محطة خدمة من محطات اينوك وايبكو، حيث يوزّع المتطوعون حقائب السلامة التي تشمل القفازات والكمامات ومستحضرات تعقيم اليدين لزوار المحطات.

وعلاوة على ذلك، يقوم المتطوعون بتوضيح أهمية غسل اليدين بشكل صحيح لمدة 20 ثانية على الأقل، والحفاظ على مسافة فاصلة عن الآخرين بمقدار 1,5 متراً، والالتزام بتوجيهات السلامة الأخرى الصادرة عن هيئات الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق، قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "إن الخطوة الأولى نحو الحد من انتشار ’كوفيد-19‘ تتمثّل في توعية أفراد المجتمع بمخاطر الفيروس وتعرفيهم بأهمية اتباع إجراءات الوقاية. وانطلاقاً من التزامنا المتواصل في مجموعة اينوك تجاه دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لمكافحة هذا الوباء، تأتي شراكتنا مع الهلال الأحمر الإماراتي لتتيح لنا القدرة على المساهمة في توعية أفراد المجتمع ضماناً لاتباعهم لإجراءات الوقاية والنظافة المثلى حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين."

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أشاد سعادة راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بمشاركة مجموعة أينوك في مبادرة لبيه يا وطن، وتعزيز فعالياتها، وقال إن المجموعة تعتبر من الداعمين الأساسيين لبرامج الهيئة وأنشطتها في مجال التثقيف والتوعية الصحية.

وأضاف " تجسد هذه الخطوة التزام اينوك بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على دعم الأنشطة والبرامج التي تحافظ على سلامة المجتمع وأفراده من جائحة " كوفيد - 19 ".



يُذكر أن حملة السلامة انطلقت في محطات خدمة اينوك في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين بتاريخ 23 أبريل، وستغطي لاحقاً كافة محطات الخدمة التابعة للمجموعة على مراحل.



من جهتها، تواظب هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على إجراء الفحوصات الطبية الدورية للمتطوعين، حرصاً على سلامتهم وسلامة العملاء في آن معاً.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة اينوك اتخذت مجموعة من الإجراءات الداعمة لجهود الهيئات الحكومية في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". فقد دعمت مؤخراً حملة التعقيم الوطنية التي تغطي جميع أنحاء الدولة عبر تخصيص شاحنات "اينوك لينك" لتزويد أسطول الحملة بوقود الديزل والبنزين. ومن جهتها، قدّمت "ايبكو للزيوت" دعمها لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف عبر تزويدها بأكثر من 3000 لتر من الزيوت.