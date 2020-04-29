"ورشة حكومة دبي" تعزِّز إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" والحد من تداعياته

في إطار حرصها على صحة وسلامة موظفيها ومتعامليها والتزاماً بدعم الإجراءات الحكومية الرامية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحد من تداعياته، عزَّزت "ورشة حكومة دبي" إجراءاتها الاحترازية وتدابيرها الوقائية وأصدرتْ سلسلةً من التعاميم والتوجيهات لحماية صحة موظفيها ومتعامليها.

وقال سعادة فهد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: "تواصل الورشة متابعتها الحثيثة لآخر المستجدات المحلية والدولية فيما يتعلق بفيروس كورونا، وتحرص الورشة على الالتزام بالإجراءات والتعاميم والإرشادات الوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية. ونعمل باستمرار للقيام بكل ما يلزم لحماية صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين في ظل التحديات غير المسبوقة التي نمر بها اليوم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة

وثمَّن سعادتهُ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الورشة لضمان استمرارية الأعمال وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، مُؤكداً حرص الورشة على الحفاظ على سلامة موظفيها ومتعامليها وطواقم شركات التعهيد وأفراد المُجتمع بشكلٍ عام انسجاماً مع توصيات القيادة الرشيدة الرامية إلى تضافُر جهود جميع الأطراف وحماية صحة وسلامة سكان الدولة من مواطنين ومقيمين.

وقد اتخذت "ورشة حكومة دبي" عدداً من التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بما في ذلك تطبيق نظام العمل عن بُعد، حيث تُعد الورشة إحدى الجهات السباقة في تطبيق نظام العمل عن بُعد بنسبة 100% للوظائف الادارية . كما أوقفت الورشة الاجتماعات المباشرة واستعاضتْ عنها بالاجتماعات الافتراضية عبر تقنيات الاتصال عن بُعد ومنصات الاجتماعات الافتراضية، وعزَّزت الورشة تواصلها مع المتعاملين لضمان استمرارية الخدمات دون الإخلال بالتدابير الوقائية. وتواصل الورشة التنسيق مع متعامليها وشركائها لضمان الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر.



يُذكر أنَّ "ورشة حكومة دبي" كانت إحدى الجهات السباقة التي اتخذتْ سلسلةً من التدابير المُشدَّدة لحماية صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين وضمان استمرارية خدماتها دون انقطاع. وتواصل الورشة متابعتها الحثيثة لآخر المستجدات ومراجعة إجراءاتها وتدابيرها الوقائية لمواجهة التحديات الراهنة والتخفيف من وطأتها، والمساهمة في تسريع عودة عجلة الحياة للدوران بصورةٍ طبيعية.