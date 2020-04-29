"لغتي" تقدم 25 جهازاً لوحياً لمساعدة طلبة "الشارقة لصعوبات التعلم" على "التعلم عن بعد"

انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والوطنية، في دعم توجهات الدولة في ظل الظروف الحالية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت مبادرة "لغتي"، المبادرة التعليمية الرامية لدعم تعليم اللغة العربية لطلاب إمارة الشارقة بوسائل ذكية، عن دعمها لجهود مركز الشارقة لصعوبات التعلم، وتزويد المركز بـ25 جهازاً لوحياً، حتى يتمكن الطلبة من استكمال دراستهم في المنازل.



وتأتي هذه الخطوة لتوفير أعلى معايير التعليم للطلبة في ظل الظروف الراهنة، وانسجاماً مع التوجهات والاستراتيجيات التي تنتهجها إمارة الشارقة نحو تعزيز فرص التعلم ودعم برامج التعليم مدى الحياة.



وقالت بدرية آل علي، مدير مبادرة لغتي: "جاء هذا الدعم انطلاقاً من إيماننا بأن التعليم هو حق للجميع، مهما كانت الظروف التي يمر العالم اليوم، وعلينا جميعا بذل كافة الجهود والطاقات، ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تدعم هذا الحق، وتمكن الجميع من التعليم وهم في منازلهم حفاظاً على سلامتهم، ولذلك وفرت لغتي 25 جهازاً لوحياً لمركز صعوبات التعلم بالشارقة، حرصاً منها على دعم جميع المبادرات والمؤسسات التعليمية، وحفاظاً على استمرارية التعليم في هذا الوقت".



وفي هذا السياق تقدمت الدكتورة هنادي السويدي مديرة مركز الشارقة لصعوبات التعلم بالشكر والتقدير لمبادرة لغتي لهذه المساهمة الكريمة وولأهميتها في التشجيع على التعلم عن بعد وتعكس التعاون المشترك بين الجانبين وبما يساهم برفعة دولة الامارات العربية المتحدة في التشجيع على الاستمرار بالعلم والتعلم في جميع الظروف خصوصا وان المرحلة الحالية تبذل الجهات الرسمية في الدولة جهوداً جبارة للحد من وباء كورونا العالمي، مؤكدة انها ليست المرة الاولى بل تندرج في سياقات التعاون الاستراتيجي بين المركز ومبادرة لغتي والتي كانت وماتزال سباقة بالتكاتف الاجتماعي ووفقا لتوجيهات الحكومة الرشيدة.

ويذكر أن مركز الشارقة لصعوبات التعلم بدءاً نظام التعلم عن بعد لجميع الطلبة الملتحقين بالمركز منذ أواخر شهر مارس الماضي، وحرص على ضمان سلامة الطلبة بالبقاء في منازلهم وأخذ جلساتهم مباشرة من الأخصائيين من خلال المنصات الإلكترونية، حيث يعمل جميع موظفي المركز بشكل يومي (عن بعد).