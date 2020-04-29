إمارات لوتو: تغيير حياة الآخرين في كل طابة يتم سحبها أسبوعياً

أعلنت إمارات لوتو، أول مشروع رقمي متكامل على مستوى المنطقة لجمع القطع التذكارية، متوافق مع الشريعة الإسلامية، يتيح للمشترين حرية اختيار الدخول في سحب إسبوعي مجاني على جوائز نقدية قيمة، عن اتباع نظام متطور يحتوي على آلات السحب ونظام أمان محلي للتاكد من سلامة الطابات، مع إجراء عمليات رقابة أسبوعية قبل وأثناء وبعد السحب.

وكان محمد خالد، أول الفائزين بجائزة نقدية قيمتها 350 ألف درهم في السحب المباشر الأول، بينما تم الإعلان يوم السبت الماضي عن فوز شخصين مقيمين في دبي من التابعيتين الهندية والفيليبينية، والذين فضلا عدم الإفصاح عن إسميهما، بمبلغ وقدره 500 ألف درهم لكل منهما. وقد استفاد جميع الفائزين من العناية الكبيرة التي توليها إمارات لوتو لضمان العدالة والدقة والموثوقية طوال عملية السحب من البداية إلى النهاية خلف الكواليس.

بالنسبة للعديد من المشاركين والمشاهدين، قد تبدو عملية السحب الآلي المباشر، التي يقوم بتغطية فعالياتها وسام بريدي وأيشواريا أجيت، بسيطة. في الواقع، يتم اتخاذ العديد من الإجراءات المعقدة لضمان العدل والمساواة وإتاحة الفرصة لكل مشارك للحصول على فرصة الفوز.

قبل كل سحب أسبوعي، يتم فحص كل طابة من الطابات من قبل فريق من الخبراء العاملين لدى إمارات لوتو أو الخبراء من طرف ثالث، باتباع توجيهات صارمة، حيث يتم إرتداء قفازات مصنوعة من القماش منعاً لتلوث الطابات بالزيوت والشوائب، ما قد يؤدي مع مرور الوقت إلى زيادة وزنها وحجمها. كما يتم فحص آلتي السحب للتأكد من عدم حدوث أي تلاعب كما يتم اختيار الآلات في اليوم ذاته من قبل محكِم مستقل، ثم يتم نقلها إلى الاستوديو في إطار نظام مزدوج للمراقبة.

ولضمان الاختيار العشوائي للطابات، تقوم إدارة إمارات لوتو أسبوعياً بوزن ومعايرة كل طابة على حدة قبل بدء عملية السحب؛ والتي تعتبر مرحلة أساسية من مراحل الإعداد المسبق لإجراء السحب، لتجنب أي تلاعب في الطابات أو سوء المناولة أو التلف الناتج عن الاستهلاك العادي.

وإلتزاماً منها باعتماد المعايير المثلى للمصداقية والموثوقية واللعب بأمانة، تحتفظ إمارات لوتو بآلات السحب ومجموعات الطابات في مكان آمن في الاستوديو الخاص، مع الحرص على تجنب خلط مجموعات الطابات المختلفة، حيث تتم معايرتها بشكل مختلف. يتم الاحتفاظ بكل مجموعة من الطابات في حقيبة مقفلة مع ختم أمان مرقم لا يمكن اختراقه.

قبل بداية كل سحب، يتم إجراء خمسة اختبارات سحب للطابات المرقمة للتأكد من أن جميع المعدات تعمل بشكل صحيح، وللتحقق من أن اختيار الطابات على نحو عشوائي كلياً. وفي حال تم سحب ثلاثة أرقام أو أكثر، لمرات تزيد عن ثلاث مرات أثناء الاختبار المسبق للجهاز، أو أثناء السحب أو خلال الاختبار اللاحق، يتم إجراء مزيد من التحقيقات، وفي هذه الأثناء، تقوم الإدارة بتغيير كل من آلة السحب ومجموعة الطابات وإجراء الاختبار مرة أخرى.

وتعليقاً على ذلك، قال بول سيبيستين، الرئيس التنفيذي في إمارات لوتو: "تلتزم إمارات لوتو بمعايير الأمانة في اللعب، حيث يتم الإلتزم بقائمة طويلة من التقنيات لضمان تلبية المعايير العالمية للمشاركين. أشعر بسعادة غامرة لحصول 3 فائزين على جوائز نقدية قيمة خلال أسبوعين فقط من بداية السحب، وأشجع الجميع على المشاركة الفعالة للفوز بالجائزة الكبرى على الإطلاق، والتي تراكمت لمرتين على التوالي، في سحبنا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع."

سيتم إجراء السحب المباشر المقبل لإمارات لوتو يوم السبت 2 مايو عند الساعة 10:00 مساءً، ويمكن متابعة فعالياته مباشرة على الإنترنت عبر موقع إمارات لوتو الإلكتروني، وجميع صفحات إمارات لوتو على فايسبوك وتويتر ويوتيوب. وسيشهد السحب نهاية هذا الأسبوع منافسة استثنائية بين المشتركين للفوز بجائزة استثنائية قيمتها 45 مليون درهم.