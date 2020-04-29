الامارات | محاكم المنطقة الشرقية تطبق خدمات رقمية جديدة

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شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم المنطقة الشرقية تطبق خدمات رقمية جديدة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طبقت الدائرتان القضائيتان في محكمتي الفجيرة ودبا الفجيرة حزمة من الخدمات الرقمية الجديدة عبر موقعيهما الإلكترونيين وتطبيق «الواتس آب»، امتثالا للإجراءات الاحترازية المتخذة في الدولة للحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.
وتشمل الخدمات تفعيل تقنية الاتصال المرئي عن بعد في معاملات الإشهادات والتوثيقات في المحكمة.
وأطلقت المحكمتان خدمة «ويّاك» للإجابة عن استفسارات المتعاملين.
كما أعلنت محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية عن تفعيل تقنية الاتصال المرئي عن بعد، في معاملات الإشهادات والتوثيقات.
وأكدت محكمة دبا الفجيرة حرصها على تزويد المتعاملين بوسائل مريحة تمكنهم من إنجاز معاملاتهم بأقل ما يمكن من الوقت والجهد، مشيرة إلى توفير ميزة متابعة المعاملات في مراحلها المختلفة دون الحاجة لمراجعة الدائرة أو مراكز الخدمات.
كما أكدت تقديمها الخدمات القضائية عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي في جميع أقسام المحكمة، بما في ذلك الجلسات والتوفيق والمصالحة وإدارة الدعوى والتوجيه الأسري، والخدمات الأخرى كافة.
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