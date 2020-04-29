الامارات | طقس مغبر وأمطار رعدية وبحر مضطرب حتى الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس مغبر وأمطار رعدية وبحر مضطرب حتى الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس غائم جزئي، مع تشكّل سحب ركامية خصوصاً شرقاً وشمالاً، لافتاً إلى وجود فرصة لسقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان.



ووفقاً للمركز تتعرض الدولة لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس بعد غد سيكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، قد يصاحبها برق ورعد.



وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

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وأوضح المركز أن طقس السبت سيظل مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، مع استمرار سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة، قد تكون مصحوبة ببرق ورعد، بينما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يظل الطقس مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم، الأحد المقبل، مع استمرار سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وفرصة لحدوث البرق والرعد خصوصاً شمالاً وشرقاً، مشيراً إلى أن الرياح ستبقى جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س، تصل إلى 50 كم/س على البحر الذي يظل مضطرب الموج في الخليج العربي، ومتوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

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