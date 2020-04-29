الامارات | مجلس راشد بن حميد يبث جلساته الرمضانية عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس راشد بن حميد يبث جلساته الرمضانية عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن المجالس الرمضانية تعد أحد أهم الطقوس والعادات الروحانية في شهر الخير والرحمة، مشيراً إلى أن رمضان هذا العام استثنائي، إذ سيتم بث كل الجلسات الرمضانية عن بُعد تطبيقاً لإجراءات الدولة الاحترازية والوقائية للتصدي للأزمة الراهنة وحفاظاً على السلامة العامة.



وتابع أن هذه المنصة الافتراضية تستهدف مجموعة من الجلسات لتبادل الخبرات والأفكار ومناقشة الموضوعات المتنوعة التي تهم الجمهور وتثري العقل بالمعلومات، وتسعى لطرح القضايا المهمة بمشاركة نخبة من المحاضرين من داخل الدولة وخارجها، وسيتم افتتاح أولى الجلسات اليوم الأربعاء، تحت عنوان «حوار علمي حول (كوفيد 19)» مع نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية وعضو مجلس علماء الإمارات، الدكتور علوي الشيخ علي، ويشاركه استشاري الأمراض المعدية والأوبئة، الدكتور أحمد الحمادي، وذلك في الساعة العاشرة مساءً.

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وبين أن «المجلس يعتمد كل عام على اختيار موضوعات النقاش التي تهم كل شرائح المجتمع وتركز على قيمنا النبيلة وتحقيق التقارب المجتمعي لمختلف الفئات التي تعيش على أرضنا الطيبة تحت مظلة التسامح، بما يعزز الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة والتي تصب في مصلحة الترابط المجتمعي».



‏‎وشدد على أن «القيادة تسير على النهج المستمد من ديننا الإسلامي الداعي إلى التسامح في بناء الدولة الحديثة المحصّنة»، مشيراً إلى أن «ما تحققه الإمارات ليس ارتجالياً إنما وراءه فكر ثاقب ومعالجة فورية لأي أزمة، ويتجلى اليوم بجوهر الترابط المجتمعي والتكاتف بيننا ضد الجائحة التي نتصدى لها، كما أننا نسعى من خلال جلساتنا الرمضانية لترسيخ ونشر هذه القيم والسلوكيات المعنوية الإيجابية ونسهم في انتقالها إلى الأجيال المقبلة، ونحرص على اختيار الموضوعات التي تجيب عن العديد من التساؤلات التي يطرحها أفراد المجتمع و تشغل عقل الكثيرين».

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