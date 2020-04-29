طقس الإمارات خلال أيام رمضان المقبلة

دبي - بواسطة محمد فارس A Dubai metro train is seen driving amid a sandstorm that engulfed the city on April 02, 2015. AFP PHOTO / MARWAN NAAMANI (Photo credit should read MARWAN NAAMANI/AFP/Getty Images)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة على النحو التالي:

الثلاثاء: الطقس صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق مع وجود فرصة سقوط بعض الأمطار المتفرقة خاصة على المناطق الغربية والساحلية وانخفاض في درجات الحرارة. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

الأربعاء: الطقس غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على مناطق متفرقة مع فرصة سقوط بعض الأمطار. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

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الخميس: الطقس غائم جزئياً مع فرصة تكون سحب ركامية خاصة شرقا وشمالا يصاحبها سقوط بعض الأمطار. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومتوسط في بحر عمان.

الجمعة: الطقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة مع فرصة لحدوث البرق والرعد. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 50 كم/س، البحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.

السبت: الطقس مغبر وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار مختلفة الشدة على مناطق متفرقة مع فرصة لحدوث البرق والرعد. الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 55 كم/س، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط يضطرب أحياناً في بحر عمان.

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