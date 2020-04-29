الامارات | بلدية الفجيرة تعيد فتح سوقَي «الجمعة» و«الشعبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تعيد فتح سوقَي «الجمعة» و«الشعبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت بلدية الفجيرة افتتاح سوقَي «الجمعة» و«الشعبي»، وفق عدد من التدابير الاحترازية، بعد أن أغلقتهما لمدة أسبوعين احترازياً.

وجرى تعقيم السوقين وعقد دورات توعية للعاملين حول السلوكيات الصحية للوقاية من فيروس كورنا المستجد، والتأكيد على ضرورة التعقيم المستمر، والمحافظة على النظافة الشخصية للعاملين، وارتداء الكمامات الواقية والقفازات.

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