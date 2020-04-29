الامارات | 40 % انخفاضاً في أسعار الكمامات بالفجيرة

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شكرا لقرائتكم خبر عن 40 % انخفاضاً في أسعار الكمامات بالفجيرة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انخفضت أسعار الكمامات في الفجيرة أكثر من 40%، حيث سجل سعر علبة الكمامات الثلاثية 64 درهماً، بعد أن كانت بـ115 درهماً، إذ منعت بلدية الفجيرة استغلال السلع، وفقاً للقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، بتحديد ربح المؤسسات والمحال المختلفة بـ5% من أسعار سلع المعقمات.
وقال مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد سيف الأفخم، إن البلدية تمكنت من محاربة غلاء الأسعار من خلال جولاتها الميدانية، لضمان عدم احتكار السلع في الأسواق، مشيراً إلى أن القسم ينفذ جولات ميدانية في الإمارة للتأكد من أسعار الكمامات والمعقمات باستمرار.
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