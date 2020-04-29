الامارات | 1866 بلاغاً ضد مؤسسات غذائية في دبي منذ بداية العام

شكرا لقرائتكم خبر عن 1866 بلاغاً ضد مؤسسات غذائية في دبي منذ بداية العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت بلدية دبي 1866 بلاغاً ضد مؤسسات غذائية منذ بداية العام الجاري، تنوعت بين عدم ارتداء العاملين بها الكمامات والقفازات، وعدم جودة الأغذية، وإهمال بعضها اتباع إجراءات الصحة والسلامة داخل المؤسسة. وقال مدير التفتيش الغذائي في البلدية، سلطان الطاهر، إن إحصاءات البلدية تشير إلى تضاعف عدد البلاغات خلال شهري مارس الماضي وأبريل الجاري، لتصل إلى معدل 20 بلاغاً يومياً.

وأوضح الطاهر لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية أصدرت 54 إنذاراً لمؤسسات غذائية، وغرمت 45 مؤسسة مخالفة، منذ بداية العام الجاري، مشيراً إلى أن زيادة وعي المجتمع بأهمية الإجراءات المطبقة بسبب فيروس «كورونا»، رفعت نسبة البلاغات اليومية ليصبح متوسطها 20 بلاغاً يومياً، بعد أن كان في السابق 10 بلاغات فقط.

وأوضح الطاهر أن البلدية تلقت خلال يناير الماضي 358 بلاغاً، بمعدل 11.5 يومياً، فيما بلغ عددها في فبراير 371 بلاغاً، بمعدل 12.5 يومياً، وارتفعت في مارس لتصل إلى 634 بلاغاً، بمعدل 20 يومياً، أما خلال الشهر الجاري (لغاية 25 أبريل الجاري) فتم تسجيل 503 بلاغات، بمعدل 20 بلاغاً يومياً.

ولفت إلى أن ارتفاع عدد البلاغات خلال شهري مارس وأبريل يعود إلى زيادة معدل وعي الناس بسبب الإجراءات المطبقة بسبب فيروس كورونا، وأشار إلى أن منطقة البرشاء تصدرت البلاغات، وتركز معظمها ضد مجمعات استهلاكية «هايبرماركت».

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وطالب الطاهر جميع أفراد المجتمع بضرورة التواصل مع الرقم المجاني للبلدية 800900، للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، لتقوم البلدية بالتعامل مع المؤسسة على الفور.

وقال إن فرق التفتيش في البلدية تنفذ زيارات تفتيشية روتينية مبنية على بلاغات المستهلكين، والغرامات تطبق حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، مؤكداً أن الغرامات تختلف حسب نوع المخالفة، وتتضاعف بتكرارها.

وذكر أن مفتشي البلدية نفذوا أخيراً زيارات دورية لمجمعات استهلاكية، ومطابخ شعبية، للتأكد من التزامها بالضوابط والإجراءات الوقائية، مثل التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات والقفازات.

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