الامارات | علاج طبيعي منزلي لكبار المواطنين وطريحي الفراش بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن علاج طبيعي منزلي لكبار المواطنين وطريحي الفراش بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة الرعاية المنزلية التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أن فريق العلاج الطبيعي يجري زيارة أسبوعية لتقديم جلسات العلاج الطبيعي لكبار المواطنين وأصحاب الهمم من طريحي الفراش ممن تتطلب حاجتهم الضرورية استمرارية العلاج الطبيعي، ويتم تقديم الجلسات وفقاً للإجراءات الصحية والاحترازية المتبعة.

وقالت مدير إدارة الرعاية المنزلية، خلود عبدالله آل علي، أن جلسات العلاج الطبيعي المنزلي كانت تقدم سابقاً ضمن باقة الخدمات الصحية التابعة للرعاية المنزلية، ومع هذه الفترة الصحية الحرجة، تم تقليص تقديم الجلسات وحصرها على من يتطلب وضعهم الصحي ضرورة الحصول على جلسات العلاج الطبيعي بواقع جلسة واحدة أسبوعياً لكل منتسب، حرصاً على عدم انقطاع العلاج الطبيعي عن طريحي الفراش وكبار المواطنين وفقاً لحالتهم الصحية الحرجة.

وأكدت أن الحالات المستفيدة وفقاً للاشتراطات المتبعة في أن يكون المستفيد خضع لعملية جراحية حديثة خلال فترة أقل عن شهرين بناء على تقرير طبي حديث مرفقاً به توصيات الطبيب؛ كما يشترط وجود آلام لا تحتمل أو وجود جلطة حديثة، أو أن يكون المريض طريحاً للفراش وليس لديه من يرعاه.

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وأضافت أن فريق العمل القائم بتقديم الجلسات يتكون من فريق طبي وتمريضي مؤهل ينفذ مهامه وفق الإجراءات والإرشادات الصحية المتبعة، علاوة على تقديم الإرشادات والاستشارات الوقائية لهم من خلال التعاون والتنسيق مع الجليس أو أسرة المريض، كما يتم التواصل إلكترونياً في ما يخص المتابعة اليومية «عن بعد»، حول الإجراءات والنصائح المتبعة؛ لضمان الحفاظ على سلامة كبار السن وطريحي الفراش والقائمين على خدمتهم.

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